【武漢肺炎】5000萬頭獎六合彩新春金多寶　攪出號碼有得對

六合彩新春金多寶今晚攪珠，總投注額為149,877,805元（近1.5億元）。馬會估計頭獎一注獨中，可捧走5,000萬元。馬會公布有1.5注中，每10元一注派彩3,889萬元。 新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，並肆虐全球多個地方，賽馬會昨日（1月31日）公布，今晚（1日）的六合彩攪珠完成後，六合彩攪珠將延期直至另行通知。中環士丹頓街投注站一向為「幸運投注站」」，每逢金多寶獎金較高的投注日，吸引大批市民前來排隊購買六合彩，雖然今日為暫停派彩前的最後一次「開彩」，下午時分，投注站的人流不多，平均等候一兩分鐘就能購買。 有前來一碰「新年彩」的市民憤怒地説，「香港原本好地地，香港依家變咗，『衰港』喇！」 各投注站提早下午5時關門，未能趕及投注的市民大鬧「連最後娛樂都唔畀我！」亦有市民慨嘆，香港的疫情並非嚴重，但由於政府的政策未能令市民感到安心引致，「如果一早肯封關，可能唔使搞到冇得買六合彩，因為而家大家都好驚，坦白講，買口罩仲難過買六合彩好多啦，買到口罩仲更加幸運得多。」

今晚搞珠為六合彩新春金多寶，頭獎一注獨中可得5000萬元。（余俊亮攝）

5,000萬頭獎六合彩新春金多寶有1.5注中頭獎。（馬會網頁截圖）

攪珠今晩9時半舉行，由「六合彩之子」蔡國威主持。

攪出號碼為：3、5、30、31、43、48；特別號碼為13。

5000萬頭獎六合彩新春金多寶攪出號碼。（馬會直播截圖）

「而家連最後娛樂都唔畀我！」

因新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，賽馬會多個投注站提早關門，有趕及於下午5時關門前投注六合彩的市民表示「好彩」，但對於馬會決定暫停六合彩感到無奈，「原本唔係好驚個疫情，見到馬會開都唔敢開，反而而家感到驚驚哋！」

亦有市民對着投注站門外的電腦螢幕大鬧，「香港原本好地地，香港依家變咗『衰港』喇！」下午5時，中環士丹頓街投注站準時落閘關門，十多名市民剛巧到埗，未能趕及，有剛下班趕來的市民大鬧，「而家連最後娛樂都唔畀我！」顯得非常失望。

投注站今日提早下午5時關閉。（余俊亮攝）

此外，買彩票的市民鍾先生説：「明知最後一次，加上呢度係幸運投注站，都唔嚟買，可能大家都知健康難買過六合彩。」他指平均只要輪候2分鐘，便能成功購買彩票，相信是因該投注站不接近民居，加上為周六假日，不少人擔心受到感染，不會外出太久或太遠，故此人流較少。他又説，未能買到六合彩彩票不是一件令人非常失望，理解馬會的做法，反而現時外界或香港民不聊生的情況更令人擔心，又形容不少朋友不敢外出，自己成為「勇者」，「冒險」出來為各人買六合彩彩票，有點無奈，期望疫情盡快改善。

「買口罩仲難過買六合彩好多啦」

鄧先生表示不知道六合彩將會暫停，特意由東區前來碰碰運氣，「耐唔耐玩一次，知道呢度係幸運投注站都要來博一下。」他認為香港的疫情並非嚴重，但由於政府的政策未能令市民感到安心引致，「如果一早肯封關，可能唔使搞到冇得買六合彩，因為而家大家都都好驚，坦白講，買口罩仲難過買六合彩好多啦，買到口罩仲更加幸運得多。」

「買口罩仲難過買六合彩好多啦」

鄧先生表示不知道六合彩將會暫停，特意由東區前來碰碰運氣，「耐唔耐玩一次，知道呢度係幸運投注站都要來博一下。」他認為香港的疫情並非嚴重，但由於政府的政策未能令市民感到安心引致，「如果一早肯封關，可能唔使搞到冇得買六合彩，因為而家大家都都好驚，坦白講，買口罩仲難過買六合彩好多啦，買到口罩仲更加幸運得多。」

錢小姐形容自己能夠趕及於下午5時前到投注站購買六合彩，非常幸運，稱理解賽馬會的做法，目的只是減少人流，特意前來一碰運氣，「專登嚟買感覺唔同，就好似去廟拜神會誠心啲。拜山都要親自去，六合彩都會係一樣易啲中，所以做法只係減少人流，可以接受。」她又説香港人恐慌性較真實的疫情大，因為主要做好個人清潔，有足夠的運動及營養，相信會感染機會較小。

何先生認為並非賽馬會做法不當，認為機構只是為了員工及港人健康着想，減少人流的做法可以接受，反而香港政府今次的疫情控制方面令人感到失望，不同政見的人同樣怨聲載道，非常失望，「其實點錯都好，就係政府做得衰，特首做得唔啱，唔應該怨馬會。」