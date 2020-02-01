【武漢肺炎】政府承認翠雅山房作檢疫中心　指屬最快投入服務設施

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，政府日前決定徵用位於美孚饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」作醫療用途，過百名美孚居民今日（1日）遊行表達不滿。食物及衞生局今晚承認，翠雅山房會用作檢疫中心。 局方指，饒宗頤文化館位處山上，亦較遠離民居，其整體設施，包括衞生設施、通風等符合要求，亦是最快能轉作檢疫中心投入服務的設施，因此政府認為適合用作檢疫中心。 翠雅山房對面正是美乎新邨，不少居民擔心如有與確診者密切接觸的人入住，會增加傳播病毒的風險，不過中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新型病毒主要透過飛沬傳播，「咳出來的飛沬只會去到1至1.8米，所以唔使驚。」

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美孚「翠雅山房」位於饒宗頤文化館內，屬文化旅館，現時所有房間已無法預訂。今日下午4時許，逾百美孚居民聚集高叫口號，反對政府將翠雅山房作「隔離營」之用。

當局表示，被安排入住檢疫中心的，並非確診或懷疑感染病人，而是與確診患者有密切接觸及沒有任何病徵的人士。現時麥理浩夫人度假村和鯉魚門公園度假村已作為檢疫中心，截至今日中午12時，已使用的單位接近60個。因應需要，保良局賽馬會北潭涌度假營亦會快將用作檢疫中心，三個檢疫中心共提供約90多個單位。

▼政府最新升級防疫措施▼

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政府：文化館位處山上 遠離民居

當局又稱，有迫切需要盡快增加更多檢疫設施，而饒宗頤文化館位處山上，亦較遠離民居，其整體設施符合要求，亦是最快能轉作檢疫中心投入服務的設施，因此政府認為適合用作檢疫中心。

當局解釋，整個檢疫中心採取獨立住宿的運作模式，亦有24小時保安人員及醫護當值。需要檢疫的人士進出中心時以專車接送，不會在社區活動。在未有衞生人員書面許可，不能進出檢疫中心，他們的日常起居會由專人負責。

局方強調，檢疫中心有完善的檢疫措施，亦會確保衞生、恆常消毒以及適當處理廢物。檢疫中心的運作亦按照感染控制的指引，包括檢疫中心工作人員要遵守個人感染控制措施，亦會根據運作需要在中心內分開受檢疫人士及工作人員的活動範圍及進出路線等，以有效保障公共衞生。