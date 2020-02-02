【武漢肺炎】沈祖堯：不希望醫護罷工　許樹昌：罷工是較消極做法

「武漢肺炎」襲港，本港至今已有14宗確診個案。本港公立醫院醫護人員不滿政府不願全面「封關」，醫管局員工陣線昨晚（1日）舉行會員大會後，宣布通過本周分階段罷工的決議。 「武漢肺炎」來勢洶洶，疫情令不少港人回想起17年前「沙士」慘痛一役，曾經參與對抗沙士的中文大學前校長沈祖堯和中大呼吸系統科講座教授許樹昌，接受《香港01》訪問時，都指明白醫護人員壓力大、怨氣重，不會反對醫護罷工。 許樹昌形容罷工是較消極的做法，而沈祖堯就相信醫護人員不是偷懶、怕死，已盡力守住專業，「不明白（政府）不封關的原因，希望口岸、飛機盡量停止，等香港處理到自己嘅問題先。」

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沈祖堯相信醫護人員不是偷懶、怕死，已盡力守住專業，「不明白（政府）不封關的原因，希望口岸、飛機盡量停止，等香港處理到自己嘅問題先。」 （資料圖片）

沈祖堯：病人太多會拖垮醫療制度

中文大學前校長沈祖堯，在沙士時於威爾斯親王醫院任職內科及藥物治療學系部門主管，他接受《香港01》訪問時說，不希望醫護罷工，希望醫護人員像沙士時期一樣，可以齊心對抗傳染病；惟他也坦言，市民需要了解前線醫護所受的壓力及情緒問題，「相信醫護人員不是偷懶、怕死，他們盡量去守住專業，都要體諒他們的心情。」

他表示，現時公立醫院病床比沙士時擠迫，如果有大量病人出現，會令醫護人員工作更加困難。而新型冠狀病毒有機會有隱形病人，病徵不明顯，令醫護人員防不勝防，「如果有大量（病人），係會拖垮醫療制度。」

醫護人員要求政府「封關」，例如禁止任何旅客經由內地口岸入境香港，沈祖堯也同意這項訴求，「不明白（政府）不封關的原因，希望口岸、飛機盡量停止，等香港處理到自己嘅問題先。」對於罷工可能會造成怎樣的影響，他稱自己無法估計，「因為香港未試過」，重申希望大家齊心抗疫。

許樹昌不反對醫護罷工，因為深知醫護的怨氣很重。（資料圖片／羅君豪攝）

許樹昌：醫護的怨氣很重

許樹昌是中文大學內科及藥物治療學系副教授，在沙士時，他正在有源頭病人之一的威爾斯親王醫院長8A病房工作。他表示不會參加罷工，形容罷工是較消極的做法；但不反對醫護罷工，因為深知醫護的怨氣很重，「病床不斷加，擠迫了好多年，對政府施政也有不滿。」

他希望醫護能更加積極面對疫情，他舉例指，沙士時沒有負壓病房，醫護人員也照常工作，現時的工作環境更為安全，醫護毋須過於擔心，「未必用『抽生死籤』呢個名詞，而家（武漢肺炎）死亡率係2至3%，用呢個字眼（抽生死籤）好灰，會更加影響士氣。」

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