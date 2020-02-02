【武漢肺炎】「鑽石公主號」認確診80歲翁曾乘坐　陶傑承認亦同船

本港昨晚（1日）新增第14宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，患者是80歲老翁，1月20日偕家人於日本橫濱登上郵輪，渡航至1月25日抵香港啟德郵輪碼頭。 公主遊輪今日（2日）回覆查詢時確認，該老翁乘坐的是「鑽石公主號」，於橫濱啟航，原定於2月4日返回橫濱。公主遊輪透露，該病人在航程中無前往船上的醫療中心求醫，而船上共2,666名乘客及1,045名船員。 著名作家陶傑向《香港01》透露，他與患者同船，並同樣於1月25日抵港，不過據他了解與患者住在不同樓層。他稱船上有二千多人，未見有人咳嗽，因此不算太擔心，但自己有注意好個人衞生。

（公主遊輪影片截圖）

衞生署昨晚公布最新一宗確診新型肺炎個案，患者是80歲男病人，與兩個女兒於1月17日乘飛機前往日本東京，1月20日於橫濱啟航登上「鑽石公主號」，1月25日抵香港啟德碼頭。衞生署資料顯示，病人於1月19日出現咳嗽，11日後、1月30日發燒，同日求診。

公主遊輪今日回覆查詢時確認，該病人乘坐的是「鑽石公主號」，1月20日於橫濱啟航，船隻原定航行14日，於2月4日返回橫濱，病人在1月25日在香港下船，6日後、即昨日確診，船公司稱，病人在航程中並無前往船上的醫療中心求醫，病人現時情況穩定。

公主遊輪透露，船上共2,666名乘客及1,045名船員，又強調船公司將乘客及員工的安全放在首位，目前公司正與有關健康部門聯絡，以決定需採取的行動，有進一步消息將盡快公布。《香港01》已向衞生署查詢該病人的需追蹤接觸者數目，正等候回覆。

陶傑曾於社交網站提到，自己在橫濱登上「鑽石公主號」。（FB專頁截圖） 陶傑與患者同船：不會過份擔心 陶傑曾於社交網站提到，自己在橫濱登上「鑽石公主號」，他今日向《香港01》透露，相信自己與患者同船，並同樣於1月25日抵港下船，據他了解與患者的房間在不同樓層，但至今未接獲船公司或衞生署的通知。 陶傑稱，知道衞生署暫列病人家屬為密切接觸者需隔離，並非住同一座大廈的人亦需檢測，他不會過分擔心。 陶傑指，船上有二千多人，自己亦未見有人咳嗽，加上所用膳的餐廳是位置固定的餐廳，相信與病人同處的機會較小。 陶傑續指，自己於1月25日回港後未有自我隔離，如常外出，但減少約朋友，以及避免前往人多地方，亦有注意好個人衞生，他又提醒「希望香港市民都小心啲啦！」

（CruiseMapper網頁截圖）

根據遊輪資訊網站CruiseMapper的資料，「鑽石公主號」離開香港後曾停泊越南、台北及沖繩，至今仍在大海上，原定兩日後抵橫濱泊岸。