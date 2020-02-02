【武漢肺炎】張建宗向前線醫護最崇高敬意　冀救急扶危不輕言罷工

政務司司長張建宗在網誌談及醫護人員醞釀罷工，他表示向無畏無懼、堅定不移、辛勞工作的前線醫護及緊急服務人員致以最崇高敬意。我明白前線醫護人員的憂慮及面對的壓力。在此嚴峻關鍵時刻，我深信市民大眾熱切希望醫護人員會本著專業精神及「醫者父母心」的信念，團結抗疫，緊守崗位，救急扶危，不會輕言罷工。

張建宗表示，連日香港出現搶購口罩的情況，香港特區政府理解市民對口罩供應的關注，正多管齊下，竭盡所能積極增加本地生產和全球採購，以最大的靈活性和決心加強和穩定口罩供應，希望市民諒解；又指政府正積極在全球採購，上周四已接觸來自10多個國家共140個供應商，至今已增加至超過220個；本月至今，政府已購買約500萬個口罩，由上周開始陸續抵港，正爭取訂購更多口罩。

此外，政府與內地部門合作，促成接近800萬個口罩運抵本港，計及另外安排的2,400萬個口罩，即合共有3,200萬個口罩將陸續抵港應市，作零售用途。

他指，政府會盡全力回應市民對口罩供應的關注，市民健康至為重要；亦已多次提醒業界，當口罩陸續到港後，應立即推出市場，不可囤積提價，以免供求失衡，造成更大的恐慌。

此外，他表示向無畏無懼、堅定不移、辛勞工作的前線醫護及緊急服務人員致以最崇高敬意；他表示，明白前線醫護人員的憂慮及面對的壓力。在此嚴峻關鍵時刻，深信市民大眾熱切希望醫護人員會本著專業精神及「醫者父母心」的信念，團結抗疫，緊守崗位，救急扶危，不會輕言罷工。政府會全力支援前線醫護人員，確保他們有充足的防護裝備，以及照顧他們或有在外住宿的迫切需要。

他指，要成功防疫抗疫，整個社會的力量不可或缺；呼籲社會在此困難時刻，團結一致，同心合力面對挑戰。