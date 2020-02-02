【武漢肺炎】醫管局邀私家醫生兼職助應付疫情　至今逾70醫護響應

因應武漢新型冠狀病毒肺炎的疫情持續，醫院管理局自選兼職辦公室（Locum）邀請私家醫生以兼職方式，在醫管局的專科門診服務，共同抗疫。 香港私人執業專科醫生協會向會員發信，醫管局面對疫症及員工或有工業行動的重大挑戰，籲私家醫生自願參與醫管局的兼職計劃，有協會委員透露，截至今日（2日）上午11時許，有逾70名私家醫護響應，當中大部份是醫生，各人的職責將交由醫管局安排。

（香港私人執業專科醫生協會網頁截圖）

香港私人執業專科醫生協會主席郭寶賢向會員發信，稱醫管局需同時應付新型冠狀病毒肺炎的疫情，以及員工或發起工業行動的重大挑戰，呼籲會員以自願性質參與醫管局的Locum計劃，服務公營體系。協會轉發醫院管理局Locum辦公室的信息，邀請私家醫生以兼職方式，在醫管局的專科門診服務，共同對抗疫症，又稱將提供合適的個人防護裝備予醫管局工作的人士。

協會委員龐朝輝透露，截至今日上午11時許，有逾70名私家醫護響應，當中大部份是醫生，相信參與人數會再增加。據知醫管局正聯絡部份已報名的私家醫生，了解他們的專長及可服務時間，以便分配工作。龐朝輝相信，醫管局會按各人的年資、經驗及本身的專科資格，分配各私家醫生在公院不同部門服務，未必全部放在前線，可能有部份醫生會被安排負責較後勤的工作「補位」，詳情由醫管局負責安排。