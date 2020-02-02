【武漢肺炎】醫管局行政總裁：不同意罷工　處境困難不應指責分化

由醫院管理局員工組成的新工會「醫管局員工陣線」今日（2日）下午將與管理層開會商討，倘談判破裂勢將於明日（3日）起罷工。 醫管局行政總裁高拔陞受訪時稱，理解員工訴求，但重申不同意員工以罷工方式表達意見。他承認簽署罷工醫護人數逾六千人是較多，形容目前處境「好困難好困難」，希望醫管局以至本港社會不應互相指責及分化，而應團結應對疫症。 據他了解，欲參與罷工的員工較多屬專職醫療，暫時未聽聞負責傳染病房的員工參與罷工，需再了解工會的罷工詳情，再向公眾公布或需暫停的服務。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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上任半年，面對將至的罷工危機，醫管局行政總裁高拔陞今日接受無綫電視《講清講楚》訪問時表示，理解員工的訴求，但醫管局不同意員工以罷工方式表達意見，因為不論如何，最終受影響的都是病人服務及其他同事。目前已簽署承諾參與罷工的護士約6千人、醫生約700人，高拔陞承認罷工人數多，但他指本港正處流感高峰，加上新型肺炎疫情來勢洶洶，形容目前處境「好困難好困難」，希望醫管局以至本港社會不應互相指責及分化，而要團結一致應付疫情。

被問到對罷工的看法，高拔陞稱令他憶起沙士時同事亦有擔憂、困惑、憤怒等情緒，但得到社會廣泛支持，同事亦感鼓舞，他明白今次同事希望政府及整個醫學界做多點事，希望大家可同一方向、「一條心」去抗疫。

專職醫療門診或受罷工影響暫停服務

醫管局主席范鴻齡早前曾聲言，會嚴肅處理罷工醫護，高拔陞受訪時亦稱，若有人罷工會按內部程序處理。據他了解，較多專職醫療員工欲參與罷工，暫時未聽聞負責傳染病房的員工參與罷工，他稱會繼續與工會多溝通，料待今日與工會開會後，了解工會的罷工詳情，再向公眾公布或需暫停及減少的服務。

罷工亦有可能影響不同部門的人手調動，高拔陞稱近日得悉有一批私家醫護願意返回醫管局共同抗疫，雖人數不多，但屬正面訊息，相信對醫管局同事而言亦是一大鼓舞。

（無綫電視截圖）

醫護促人人著保護衣 高拔陞：全球物資缺乏、料難實行

新型肺炎有部份患者無病徵，難以監測，高拔陞指實際運作較難做到，源於全球都缺少裝備，相信難以安排所有同事每日穿保護衣，而穿保護衣工作時亦不容易，又稱按以往經驗未必在高危地方感染，因此醫管局近日已擴大化驗室檢測的準則，望將病毒傳播風險減低。

目前400多間隔離病房使用率約六至七成，運作仍順利，醫管局7個聯網均有能力進行快速測試，可加快辨識確診個案，若測試呈陰性可降低隔離病房的使用壓力。醫管局料短期的快速測試試劑供應足夠，已向外國再增訂試劑以應付服務量的升幅。