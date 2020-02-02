【武漢肺炎】林哲玄：工業行動應以不影響照顧市民為底線

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，醫管局員工工會「醫管局員工陣線」不滿政府拒絕全面封關計劃，昨日經投票決定由下周一（3日）分階段進行罷工。醫學會副主席林哲玄在港台節目《城市論壇》中表示，無論醫護人員對醫療政策多反感，工業行動應該以不影響照顧市民為底線，不過他表示分階段進行，不影響病人則可以考慮。 出席同一個節目的醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，罷工必然會影響到公立醫院服務及病人權益，但是責任在於政府，並非醫護「趁火打劫」。

羅卓堯：醫護並非「趁火打劫」

羅卓堯指，在工會發起罷工行動之前，公立醫院前線早已爆煲，有醫護人員集體請假，惟政府遲遲不封關，更無正面反映。他表示罷工行動一定會影響到公立醫院的服務及病人的權益，「都要講聲對唔住」，但他強調工業行動在促進醫護權益的同時，也是促進病人權益，不是「趁火打劫」，亦非為了加人工。

他形容政府至今的措施都是「放暖風、擠牙膏」，但是疫情不會等人，此刻再不封關，之後封關失效用，他強調罷工行動並非針對中國人，而是任何經由中國來港的人士。

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林哲玄:任何工業行動以不影響照顧市民為底線

醫學會副主席林哲玄表示自己做醫生近30年，對局方、醫療政策也多次有意見，但是始終堅持「任何工業行動以不影響照顧市民為底線」，強調照顧病人是天職，有些底線不可逾越。他又指部分病人輪候多年才等到公營醫療服務，為何要懲罰他們。不過他亦指出，醫管局員工陣線發起的罷工活動分階段，不影響照顧病人，則可以考慮。

醫學界立法會議員陳沛然則指，自己的醫療服務涉及經濟部分，所以自己不會參與罷工，但他尊重前線決定，並會在議會繼續爭取。他指現時公立醫院人心惶惶，政府堅持不參考台灣或澳門實施更嚴謹的出入口管制，是醫護人員沮喪的原因。