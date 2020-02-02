【武漢肺炎】糞中病毒可經U型渠傳播　淘大促住戶注入稀釋漂白水

新型冠狀病毒疫情持續擴散，澳門衛生局今日（2日）指，當地8名確診病人中，有5人的糞便驗出病毒核酸，認為病毒有可能經糞便傳播。回看17年前的沙士，當時淘大花園成為疫症重災區，事後發現與U型渠設計有關，令患者糞便中的病毒，經污水渠傳染到其他住戶。 當時已為淘大花園業主委員會主席的葉興國憶述當時的經驗，表示當時發現「U型渠」的設計，令病毒經污水渠傳到各家各戶，致使多人染病，之後已更換。他表示，應定期向地渠去水位注入1比99的漂白水，以免病毒倒灌到單位，「（沙士）過咗十幾年，又有啲人忘記咗」。

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2003年沙士爆發，單在淘大花園E座已逾300人感染，源於大廈的U型聚水管乾涸，隔氣失效致病毒倒流傳入浴室。（Kin_Cheung／路透社）

病人糞便含病毒可「糞口傳播」

澳門至今確診8宗個案，當地衛生局指，有5人的糞便裏驗出新型冠狀病毒核酸，因此可能有糞口傳播，提醒市民要加強個人和環境衛生，以及蓋上厠板後才沖厠，如厠後要徹底洗手。

2003年沙士爆發時，淘大花園為重災區，之後政府調查報告指，病毒經大廈污水渠傳播。葉興國淘大花園業主委員會主席，他指出浴室共三個去水位，即浴缸、洗手盆，及地渠去水位，三者獨立連接進入糞渠，而單位的廁所一般為乾廁，毋須倒水清理，久而久之，地渠去水位連接糞渠的U型位置乾涸。他續指，該位置乾涸，沒有水阻隔，沙士病人糞便的病毒，就可經糞渠傳至其他單位。

他表示，部分人不時察覺單位出現異味，又未發現成因，很可能正源於U型位置乾涸，令臭味倒灌到單位。

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U型渠改裝後不會乾涸 斥政府未修例

葉興國指，沙士爆發後，淘大花園改裝U型渠，即使住戶忘記往地渠去水位灌水，U型渠都不會乾涸，「除非幾個月都無人沖涼、刷牙。」不過他批評，即使出現淘大花園的慘劇，政府亦未修例要求更改U型渠，恐未能杜絕當年的情況。

對於肺漢肺炎或可經糞便傳染，葉興國坦言亦有擔心，因此已向住戶發通告，提醒定期向地渠去水位灌入1比99的漂白水，以免病毒倒灌至單位，「（沙士）過咗十幾年，又有啲人忘記咗」。