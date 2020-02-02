【武漢肺炎】黃碧雲擺街站籲撐罷工　容海恩冀參與醫護權衡輕重

武漢新型肺炎蔓延全球，本港懷疑開始出現本地感染個案。有醫護人員醞釀罷工，要求政府全面封閉。 民主黨立法會議員黃碧雲表示，封關要求合理，因疫情快速在內地傳播，現時已有不少國家禁止內地人入境，她強調若香港不幸失手成為疫埠，全港公共醫療服務都會癱瘓。 新民黨立法會議員容海恩則認為，不少病人正等候醫護人員照顧，希望罷工醫護能權衡輕重，至少視乎實質情況照顧市民需要，如輪班工作等。

黃碧雲今（2日）聯同多名九龍城區議員在黃埔花園擺街站，呼籲市民支持醫護罷工。（羅家晴攝）

黃碧雲今（2日）聯同多名九龍城區議員在黃埔花園擺街站，呼籲市民支持醫護罷工。黃碧雲稱街站反應良好，不少人簽名支持。她認為醫護人員的封關要求合理，因疫情快速在內地傳播，故不少國家亦不讓內地人入境。她強調此舉屬正常決定，不存在歧視，重申封關針對人流而不是物流。

對於有指醫護人員罷工會影響正常醫療服務，黃碧雲稱，醫護人員有其專業精神和操守，強調若香港不幸失手成為疫埠，全港公共醫療服務都會癱瘓，市民正常的醫療服務亦會受衝擊。

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公民力量今（2日）分別在大埔和將軍澳向市民派發口罩和清手液，新民黨立法會議員容海恩亦有出席。（羅家晴攝）

公民力量大埔、將軍澳派4800口罩 瞬間派完

另外，已與新民黨合併的公民力量今（2日）分別在大埔和將軍澳向市民派發口罩和清手液，新民黨副主席潘國山稱準備了兩箱共4800個口罩派發，他稱反應踴躍，短時間已派完。潘國山又指，年初四開始市面供應口罩情況開始緊張，他正與本地藥房聯絡，明日或再有6000個口罩供應。

容海恩批政府反應緩慢 口罩、糧食供不應求

新民黨立法會議員容海恩表示，早前託朋友在日本訂購一萬個口罩，該黨稍後會作團購或派發給市民。她批評政府反應緩慢，現時除了口罩供不應求，連糧食亦短缺。

容海恩認為，若疫情變得嚴重，政府有需要進一步封閉關口。對於有醫護人員發起明日罷工，促請政府立即封關，容海恩稱不少病人正等候醫護人員照顧，希望醫護人員能視乎實質情況照顧市民需要，如輪班工作等，她強調本地亦有醫療需要，希望他們能夠平衡。