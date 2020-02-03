【武漢肺炎】醫管局員工陣線不滿政府未關所有口岸　警告全面罷工

「武漢肺炎」襲港，有醫護人員發起罷工，要求政府全面封關，阻止病毒從內地流入香港，特首林鄭月娥今天（3日）決定封閉羅湖、落馬洲支線、皇崗等口岸，但深圳灣、港珠澳大橋及機場3個口岸仍然運作。 發起罷工的「醫管局員工陣線」不接受特首的決定，指出林鄭月娥早前也稱，如果關了一些口岸，過關的人會選擇另一個口岸，新措施也無法阻止病毒來港，批評特首自打嘴巴。 工會會於今晚7時半與醫管局高層公開對話，視乎談判結果再決定下一步的工業行動。

工會會於今晚7時半與醫管局高層公開對話，視乎談判結果再決定下一步的工業行動。 （張浩維攝）

醫管局員工陣線主席余慧明認為政府沒有關閉所有口岸，剩下3個口岸未有關閉，而六成過關人流都會使用該3個口岸，是沒有誠意，更是自打嘴巴。她強調，工會並非針對內地人，而是希望阻止非香港居民經由內地來港，而香港居民回港後也需接受隔離。她強調，如果不全面封關，即使為醫護人員提供防疫裝備及配套，也無法處理到龐大的病人數量，「如果上面不封關，下面點清都唔會清得曬！」

工會主席：罷工令政府有壓力 致推更多措施

對於林鄭月娥形容工會的行動激進，余慧明反問：「佢係咪形容基本法27條係激進手法？保障香港市民有罷工權利係激進手法？」而根據基本法27條，「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。」林鄭月娥稱政府與工會的目標一致，余慧明回應指，如果特首與工會目標一致，就應到現場來和工會公開對話，也應全面封關。

余慧明認為，醫管局員工罷工令政府有壓力，才會在今天推出更多口岸管制的措施，「雖然佢話唔係（因為醫管局員工罷工才推出措施），但行動絕對有影響力。」她指，工會絕對願意與醫管局高層公開對話，期望高層向政府施壓，令到政府願意全面封關。

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與醫管局高層談判失敗即啟動第二階段罷工

余慧明稱，工會本來定了政府回應的死線在下午6時，但由於眾多會員表示希望他們與醫管局高層公開對話，工會會待會面結束後，再決定下一步行動，若談判失敗，會立即啟動第二階段的罷工，她重申希望政府當機立斷、臨崖勒馬，立即封關。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯也指，造成今天的局面，是因使用溫和方式去表達訴求時都無用。他強調，如果有社區爆發，再封關都無用，因此行動必須及時。

2月3日，醫管局員工陣線發起罷工，晚上在醫管局總部要求與高層公開對話。 （羅君豪攝）

預期明日病房護士減半 如同夜更般運作

余慧明表示，今天有超過2,500名會員參與第一階段罷工，數字合符預期，影響到物理治療、職業治療、門診等服務，「因為有會員未必可以報到。」

如明天正式罷工，羅卓堯指，屆時病房會如同夜更般運作，由每個病房5至6名護士當值變為2至3人，提供最低度的服務。他補充，聯署稱會罷工的會員中，來自伊利沙伯醫院及屯門醫院的各有9%；而瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院、聯合醫院、東區醫院的醫護也各佔約8%。他強調，如果新型病毒在社區爆發，醫護人員就需回到崗位救人，但相信其他工會也會罷工，向政府施壓。工會亦已申請到不反對通知書，明天9至12時可以在醫管局總部舉辦集會。

在普通科內科病房擔任護士的傅先生表示今日決定罷工，是希望以實際行動告訴所有醫護人員「有人與你們同行」，並反映醫護人員表達要全面封關的訴求。 （張美華攝）

護士指加強封關是「玩緊香港市民」

在普通科內科病房擔任護士的傅先生表示，今日決定罷工，夜晚在醫管局留守，是希望以實際行動告訴所有醫護人員「有人與你們同行」，並身體力行，向政府及醫管局反映醫護人員表達要全面封關的訴求。他強調因罷工等行動，才能夠迫使政府作出相應的回應。

對於林鄭宣布明日（4日）凌晨起，關閉羅湖、落馬洲、皇崗及港澳碼頭，僅剩下深圳灣、港珠澳大橋及機場三個口岸。傅先生批評林鄭月娥是「玩緊香港市民」，令香港人以為內地人入境人數會大大減少，惟實際情況並非如此。

作為內前線醫護人員，傅先生指醫療設備遠遠不足夠，簡單如外科口罩就已經沒有如林鄭月娥所說的三個月存貨，更遑論是N95口罩。「我自己本身做普通科內科，尋晚先收完三個懷疑個案，但佢地冇入到負壓房，就算我哋full gear入去都保障唔到我地。」

任職物理治療師的張先生要求政府全面封關，他稱過往確診個案，絕大多數都由內地入境，必須要全面封關，堵截病毒來源。 (張美華攝)

物理治療師爆病房要鎖起N95口罩

任職物理治療師的張先生要求政府全面封關，他稱過往確診個案，絕大多數都由內地入境，必須要全面封關，堵截病毒來源。對於林鄭表示部分封關，他坦言「完全唔接受」，又謂是政府責任，正因為政府不聽民意，所以醫護才要出來罷工促使政府回應。

張先生續指倘若政府再不回應封關訴求，工會發動所有的罷工行動，他都會一一參與，並希望其他國家人士都能夠參與更大規模的罷工活動。另外，他指前線醫護人員的醫療設備並不足夠，部份病房近日實施鎖起N95口罩措施，即是醫護人員都需要登記才能夠領取N 95口罩。