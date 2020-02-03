【武漢肺炎】日本城賣口罩　市民神機妙算鑽漏洞 　一個人買兩盒

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，日本城於今日（3日）再有一批50個裝防護口罩空運抵港。有提早抵達的市民神機妙算，趁人潮未湧現前，重新排隊取得兩個籌號，以一人之力購買兩盒口罩。 是次日本城最新一批防護口罩僅在22間分店發售，預計提供全港55萬個口罩；於約下午四時，日本城在社交媒體宣布籌號已派完。而在北角健威坊分店，職員指有口罩出售消息傳出後不久，人龍一度排至商場外的行人天橋，520個籌號瞬間派完。

▼消委會測試29款口罩性價比▼

+ 25 + 24 + 23

北角健威坊分店職員指消息傳出後不久，人龍一度排至商場外的行人天橋，520個籌號瞬間派光。（歐陽德浩攝）

市民取籌後 再重新排隊 共獲兩籌號

李先生今早(３日)已在觀塘、銅鑼灣等地尋找口罩，他於下午約1時45分到達位於北角的日本城，在兩時許取得籌號後重新排隊，共獲得兩個籌號。他認為，搶購口罩成為香港人的日常，指責政府不全面封關，害全港市民每日為口罩奔波。

他表示：「遊戲規則係一張籌一盒口罩，冇話過一個人拎得一盒。」雖然最後成功購買兩盒口罩，但他的心情只稍微好一點，因100個口罩用光後須再次搶購。但他指，長者不懂使用社交媒體，往往不能及時排隊買口罩，因此若有長者有需要，不會吝嗇轉讓給他們。

+ 3 + 2

冼先生聽說某些店舖派籌後，仍會把口罩售賣給沒籌號的排隊人士，因此不敢離開隊伍。（歐陽德浩攝）

市民不敢離開隊伍 怕店舖轉售他人

冼先生和家人在下午2時許碰巧經過日本城，看到人龍便排隊買口罩。由於曾聽說某些店舖派籌後，仍會把口罩售賣給沒籌號的排隊人士，因此不敢離開隊伍。

他表示近日天氣寒冷，長者幾個小時站着排隊非常辛苦，若政府採購足夠口罩，參考其他國家地區的做法，市民根本不必花費時間排隊。他更斥罵特首林鄭月娥無為，「好主動咁去唔做，總之點都係唔做！」