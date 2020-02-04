【醫護罷工】醫管局：緊急服務嚴重受影響　只處理危殆、緊急個案

爆發自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫管局工會「醫管局員工陣線」不滿港府拒絕全面封關，今日（4日）啟動第二階段罷工。醫管局聯網服務總監楊諦岡今日在電台節目表示，現時情況非常嚴峻，急症室只能處理危殆及緊急個案，呼籲病情較輕市民到私家醫院或診所求診。

楊諦岡今日表示，因應罷工現時情況非常嚴峻，急症室只能處理危殆及緊急個案。（醫管局網頁）

楊諦岡今日於香港電台節目《千禧年代》中指，希望市民諒解現時急症室未能提供全面服務。現時未有罷工人數數字，但料會貼近工會預測，而今早急症室有近100位醫護人員缺勤，昨日（3日）兒科護士接近一半缺勤，而醫生則約300人。他又指，昨日由急症室轉入內科病人數目與以往相近，但醫護人手減少，擔心影響抗疫工作。

另外，腫瘤科亦受影響，楊諦岡指現時醫管局考慮購買私家醫院服務應急，正選擇合適個案。現時醫管局與外面十多位醫生接觸過，商量可如何在現時情況下提供幫忙。

▼2月3日醫管局員工陣線罷工情況▼

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楊呼籲醫護人員重回工作崗位，特別是內科醫護，又指「救急扶危係醫護天職，表達意見有唔同方式」。他稱，若維持現時情況數日是十分困難；因不希望醫護人員過勞，故希望市民明白服務會減少。