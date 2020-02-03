【武漢肺炎】醫管局工會決罷工4日　醫管局：癌症病人手術要取消

要求港府全面封關的醫管局員工陣線，對政府今日（3日）宣布擴大封關不接受。工會傍晚與醫管局公開會晤後仍現分歧，宣布談判破裂，明日將啓動第二階段、一連4天罷工，稱有9,000名醫護響應，亦不限於非緊急服務。工會批評局方不作為，促政府加入談判桌。 醫管局則稱，今日有2,700名員工罷工，承認對服務有明顯影響，非緊急服務外，亦涉新生嬰兒深切治療部、急症室及隔離病房等，有癌症病人未能做手術，期望同事回心轉意，返回工作崗位。

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2700醫護罷工 新生嬰兒深切治療護士都不上班

醫管局聯網服務總監楊諦岡今晚在記者會上表示，醫管局員工陣線首階段罷工影響廣泛，共有2,700多名員工參與，當中包括370位醫生、900多名護士、以及約1,000位專職醫護等。

他指非緊急服務以外，亦有緊急服務因個別員工罷工受到影響，有醫院的新生嬰兒深切治療部，近半數護士缺勤，需另覓人手當值。他表示，該醫院有88個嬰兒住院，其中22位留醫新生嬰兒深切治療部（ICU），惟僅剩一半護士人手照顧。有隔離病房不夠人手需要縮減，亦有急症室缺人因而關閉；另有癌症病人手術及胸肺科手術需要延期，通波仔手術亦受累，需要減半。受影響重災區包括九龍中、九龍西及新界西聯網。

逾百名參與罷工的醫護在醫管局大樓守侯，期望與管理層直接對話。（羅君豪攝）

林鄭擴大封關 醫管局員工陣線不收貨

醫管局員工陣線今發動首階段罷工，特首林鄭月娥亦於同日召開記者會，進一步擴大局部封關，不過工會明言「不收貨」。工會傍晚應邀與醫管局會晤，數百名參與罷工的醫護抵達醫管局大樓聲援，及參與公開對話。勞方不滿守候多時，管理層仍未允現身，群情洶湧，勞資雙方最終同意於演講廳直接對話。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯要求局方勿遊花園，立即回覆兩大訴求，包括是否承諾不秋後算帳，以及承諾向港府發公開施壓，促全面封關。醫管局行政總裁高拔陞指，有向政府表達減內地人流迫切性，認為其說法和工會差異不大，「但關口點處理，我真係唔識，我只係一個醫護人員。」，全場旋即嘩然，斥其迴避全面封關問題。

今晚廣傳有參與罷工的醫管局員工，收到人力資源部警告信。

傳參與罷工的醫管局員工收到局方人力資源部信件，催促返回崗位。罷工員工指是警告信，擔心會秋後算帳。（網上圖片）

高拔陞多度拒正面回應員工「全面封關」訴求，遭大喝倒彩。（羅君豪攝）

工會與高層對話僅20分鐘即告「談判破裂」

談判歷時20分鐘，最終未達共識，工會主席余慧明宣布談判破裂，正式宣告進入第二階段罷工，醫護拉隊離場。副主席羅卓堯會後稱，醫管局不作為及無能，行政總裁甚至聲言對「封關」情況不明所以，「連封關都話唔明咩意思，好荒謬，大家心中有數啦」。他稱必須由政府加入談判桌，始能解決目前情況。

他又認為政府對醫管局資源嚴重缺乏責無旁貸，惟特首林鄭月娥單方面拒絕溝通，無視民意，亦抹黑工會，表明極度憤怒。

談判歷時20分鐘，最終未達共識，醫管局員工陣線主席余慧明（前左二）宣布談判破裂，正式宣告進入第二階段罷工。（羅君豪攝）

工會指罷工將令醫院僅能提有限度服務

羅卓堯表示，工會明日將緊接發動一連四天罷工，料有9,000多名員工響應，各公立醫院僅能提供有限度服務。明日工會將在醫管局大樓請願，罷工醫護亦會流水式遞交請願信，及前往聯網龍頭醫院簽到，倘周五仍未獲港府回覆，不排除將行動升級，包括與其他行業工會作聯合作動。

醫管局行政總裁高拔陞會見傳媒時，被問到有否向政府轉達「全面封關」意見，他未有正面回應，但強調曾不止一次與政府研究防疫方法及目標，亦有與不同醫學專家溝通，共同意願是以一切方法減少內地來港人流。他不認同工會所言，需靠公開信向政府表達意見，強調已透過不同渠道，與政府緊密溝通。

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高拔陞：勞資同一條船 籲回心轉意抗疫

高拔陞直言，不覺得今次勞資會面是談判，因為大家面對共同困難，「大家同一條船」，呼籲同事回心轉意，共同抗疫，又認為情況今次與沙士不同，各方需團結一致，但對於特首批評參與罷工的醫護採用極端手段爭訴求，他則未予回應。

工會明日將發動第二階段罷工，高表明，無法估算明日情況，呼籲市民留心各大傳媒消息，會調配同事互相補足，亦會按重要性及優次調配服務。有罷工員工收到上司電郵施壓，被問到會否遭秋後算帳，他表明正了解情況，重申醫管局並無整體政策要求作出處分，會按既定準則處理。

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