【武漢肺炎】梁卓偉：圍堵措施不應分階段　電子手環隔離正面

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，特首林鄭月娥昨日（4日）公布關閉羅湖等更多關口，只餘機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋口岸可供出入境。香港大學醫學院院長梁卓偉今日（4日）認為，圍堵措施成效視乎是否果斷，不應分階段進行，如昨日公布措施於上次封關已一同實施，相信會更有效。 他又認為，用電子手環進行隔離是正面一步，但不應只要求來自湖北人士戴上；若不能封所有出入境口岸，應要求任何來自有大型本土爆發地區人士都要戴上。

▼政府最新升級防疫措施▼

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梁卓偉今日於香港電台節目《千禧年代》中認為，昨日公布的措施是正面方向，本港現時防疫是在圍堵及緩沖之間，而最好的公共衞生政策，是「一氣過」推出，而不是階段性。他認為，現時剩下的口岸仍有一定人數進出，單靠自行申報是不足夠，若不能全面封所有口岸，認為應要求所有來自有本地爆發地區的人士都要戴上手帶。

他又認為，自行申報下不少個案都出現不誠實或漏報情況，形容是「害人害己」，他認為應加強法例監管。

梁卓偉今日（4日）認為，圍堵措施成效視乎是否果斷，不應分階段進行。（資料圖片／梁鵬威攝）

對於「醫管局員工陣線」不滿港府拒絕全面封關，今日啓動罷工第二階段，梁卓偉認為抗疫要「大家坐埋一條船，同舟共濟，以病人為中心」。他指明白醫護壓力大，希望大家記得要為誰工作。