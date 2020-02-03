【武漢肺炎】林鄭月娥擴大局部封關　關羅湖口岸　餘三個可出入境

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，特首林鄭月娥今日（3日）再宣布新防疫措施，進一步擴大局部封關，明日（4日）凌晨起關閉羅湖口岸、落馬洲支線、皇崗口岸和港澳碼頭等，只維持機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋三個口岸可供出入境。 醫管局員工陣線今日罷工，要求政府「封關」，林鄭月娥強調，決定關閉更多口岸與醫護罷工無關。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼

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林鄭月娥表示，今次加強關口管控與醫護罷工並無關係。(羅君豪攝)

林鄭月娥：需要採取圍堵策略防疫

林鄭月娥表示，根據專家所言，需要採取圍堵策略防疫，減少跨境人流，並先由源頭做起，之前內地當局已停發到港旅遊的簽注，包括停發一周一行、自由行、旅行團的簽注；上月30日凌晨起封閉6個關口，即西九高鐵站、紅磡管制站、文錦渡管制站、沙頭角管制站、中國客運碼頭及屯門客運碼頭，形容措施效果顯著，撇除機場的出入境人次，將實施政策後的數字，與昨日（2日）的數據比較，入境人次下降57%；出境人次亦跌26%。

不過林鄭月娥指，封閉6個關口後，陸路口岸仍有約7.3萬人次入境，另外仍有3萬多人次港人出境，認為這類港人出境後，之後會再入境。她認為，出入境人流仍可能傳播病毒，因此進一步嚴控關口，關閉羅湖口岸、落馬洲支線、皇崗口岸、港澳碼頭等口岸，只維持機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋出入境。

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強調封關與醫護罷工「並無關係」

林鄭月娥表示，進一步封關與醫護罷工「並無關係」。她又指，任何人企圖以激進、極端手法迫使政府就範都不會成功，而且亦會影響病人利益，對這種手法並不認同。她解釋，今日的措施只是因應過去的方法「加大力度」，與之前的措施「一脈相承」。

林鄭月娥又稱，進一步封關後，減少公共交通，相信人流會進一步下降，而且深圳灣口岸、港珠澳大橋亦未必方便原本使用羅湖口岸、落馬洲支線的市民，未必會轉到該兩個關口出入。她表示，封閉港澳碼頭後，只餘下港珠澳大橋連接澳門，故需要維持開放。