【武漢肺炎】旅行社免費派三千口罩　頭位市民提早3小時排隊

武漢新型肺炎疫情陰霾下，本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。東瀛遊今日上午11時派發3,000個小童口罩，貨品由日韓搜羅，每人限取5個口罩，名額合共600個。 排頭位的林先生今早7時40到達，他説為兩位已年約20歲的女兒們取口罩，記者提他可能不太適合，但他説，「遮住個口鼻，點都好啦，呢個係而家嘅生存方法，用幾多個口罩，就用唔同嘅方式去生存。」

東瀛遊於今日（4日）上午11時派發3,000個小童口罩，每人限取5個口罩，名額合共600個。排頭位的林先生今早7時40到達。（張浩維攝）

今日早上9時半到達的蔡先生表示，今個星期太太跟自己亦不用回公司上班，已盡量減少外出，但由於口罩的確非常短缺，需要外出購買日用品才會外出，「而家一係我，一係太太出嚟買嚟，仲要計劃好路線盡量一日做哂所有嘢，唉，香港人好似被軟禁咁呀！」他批評政府仍未掌握到口罩存貨數量，亦不願「封關」人心惶惶。「而家我兩個細路仔輪流大，見步行步，邊個要出街就計吓數，要同佢地出去『放下電』都有困難。」

周小姐與年幼的女兒前來排隊領取口罩，其女兒所佩戴的口罩用棉布製，周説，「屋企無晒啦，無辦法！依家上網又買唔到，街上面又買唔到，真係好徬徨！」她續說，於網上得知不少人早於早上6時到達各大藥房排隊，才能購買到口罩，自己則需要照顧小朋友，根本不可能跟他們「搏鬥」；又批評政府現時未有對策處理有關問題，加上不願意「封關」十分氣結，「我係支持佢哋(醫護罷工)㗎，我都知有影響，但佢哋個個都有屋企人㗎嘛，加上啱啱真係又有死亡個案，無可能唔支持。」跟他一同排隊的劉小姐則無奈說，「屋企啲小朋友竟然話好想返學，真係而家先聽到。」

東瀛遊於2月4日上午11時派發3,000個小童口罩，每人限取5個口罩，名額合共600個。（張浩維攝）

另有小朋友戴上成人口罩到埗，其母陳小姐説，「想訂都訂唔到，有啲唔合規格嘅，都要二百幾蚊，真係搞到我哋香港人都好恐慌。」她希望政府可以做到全面封關，「除咗運貨之外，真係唔好再上去啦，而家真係個個都好驚。記者見到她戴上「CSI」口罩，她即解釋，「屋企人比我嘅啫，我唔知點樣嚟嘅，我屋企冇公務員。」

東灜遊發言人表示，今日為最後一日向公眾派發口罩，其後會向其他社福機構派發不同類型的口罩，當中包括明愛及聖雅各福群會。