【武漢肺炎】東瀛遊派五千口罩 過千人排隊 市民：再買唔到要辭工

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒蔓延，市面上連日來出現市民大排長龍搶購口罩情況。旅行社東瀛遊今日（3日）於Facebook宣布，下午4時於尖沙咀其士大廈免費派發5,000個口罩，合共1,000個名額。 約下午3時已有近過千人於樓下排隊取籌，排隊市民「打蛇餅」至赫德道。 吳生吳太表示今日特地請假全日購口罩，他們透露今日曾先後到荃灣及尖沙咀均未能購買口罩，故到東瀛遊打算碰運氣，最終成第1,000名幸運兒，心情非常激動，吳生更坦言「再買唔到口罩，就要辭工㗎喇￼」。

▼東瀛遊派發口罩情況▼

排第999及1,000名的「幸運兒」吳生吳太今日特地請假到全港各區購買口罩。吳生表示兩夫婦平日都要上班，根本沒有時間購買口罩，他指家中有3個小孩子，一家五口卻只剩下半盒口罩，以致今日要兩夫婦一同請假「撲口罩」。

吳太透露今早已到荃灣卓悅及莎莎排隊購買口罩，惟已「晚了一步」，兩人失敗而回，之後轉到到尖沙咀的藥房搜羅口罩，惟不少口罩來源地不明，擔心買到假口罩，得悉東瀛遊有口罩，即使每人僅能取5個￼口罩，都不放過任何機會。

吳生批評「政府講嘅嘅信唔過，完全見唔到有口罩賣￼￼，全部都係政府造成￼」，以致全港市民每日四處找口罩，他續言：「再買唔到口罩，就要辭工㗎喇￼」，更反問記者「認真啊，你有冇口罩？有口罩真係可以賣俾我㗎！」

至於旅行社職員截人龍後，仍有約10名市民鍥而不捨，未有離去繼續排隊買口罩。排第1,001名的市民表示希望碰碰運氣，認為對五宗或有非香港居民「排錯隊」，續批評政府「做得好差，人人都冇口罩」。