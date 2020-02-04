【武漢肺炎】黃埔死亡病人鄰居：會自我隔離　棉花棒按𨋢掣

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，本港一名39歲確診男病人今天（4日）病重離世，成為本港第一名感染新型冠狀病毒而不治的病人。該名男病人居於黃埔花園11期1座，住同層的鄰居指不認識患者，十分擔心黃埔花園會變成沙士期間的淘大花園，但如果衞生署要隔離全棟住戶，他亦不會介意。 鄰居又形容該樓層「好似生化危機咁，好危險，返到嗰層都盡快入屋」，亦會和家人先自我隔離14日。

與離世患者住黃埔花園同一層樓的John表示，得知鄰居離世感到擔心，但當局無任何指引告知住戶該如何做，他亦是看新聞及街坊告知才得悉是同層住客。他認為政府首要應封關，保障港人不受感染，「起碼止咗源頭，係最基本」。

John指不認識離世患者，雖然當局確定其子女及妻子送往隔離營，但網上流傳指其兄長同住在黃埔花園，未知有否進入隔離營，因此他十分擔心，因不知其兄長會否受感染。他又指，現時不知誰是帶病毒者，故憂慮會黃埔花園變成沙士期間的淘大花園。

↓↓男病人死亡 所居黃埔花園情況↓↓

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▼政府最新升級防疫措施▼

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不會搬走 會自我隔離 帶備牙籤及棉花棒按電梯

被問到會否暫時搬離黃埔花園，John認為如果現時搬走是不負責任，因不知有否被感染。他雖然沒有見過離世患者，受感染機會不高，但亦會和家人先自我隔離14日，每日量度體溫；若必要外出，亦會盡快回家。

他又指，現時會以1:99漂白水抹家中物品，亦會帶備有牙籤及棉花棒按電梯，出入會戴上口罩，並每日倒水進U型渠。