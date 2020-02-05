【武漢肺炎】何栢良：未來兩星期社區爆發關鍵　死亡數字不敢想像

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）早上在商台節目表示，現階段本港較大機會屬有限度社區傳播傳染，惟未來兩星期將是關鍵，他強調防疫措施十分重要，要留意是否有商場和住宅等的大組群爆發情況，並採取具前膽性的預防措施。他續指若政府由得病毒如流感在社區流傳，推算會有兩三成市民受感染，以百分之二機會率死亡的話，死亡數字將「唔敢想像」。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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何栢良讚揚市民在對疫情的防疫準備階段做得不錯「係做緊嘢」，包括勤洗手、戴口罩，防疫意識很高，暫時本港現階段屬有限度「地區性傳播」。他續言香港現時為「小源頭」，但內地多個城市為「大源頭」，認為「香港仲有得救」。他表示本港即使未能全面封關，亦應再收緊邊境管制措施，堵截病毒來港。

何栢良指政府若讓病毒「由得佢好似流感就咁傳，會有兩三成市民受感染」，若以百分之二機會率死亡的話，何柏良形容死亡數字將「唔敢想像」。他指當年沙士康復者有不同後遺症，例如骨枯及肺部纖維化等，故疫情不能只看死亡率，亦應全面觀看疫情的後果，不可忽視病毒的嚴重性。

▼政府最新升級防疫措施▼

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另外，何栢良提醒市民不可忽略清潔手機，應每日拆下手機殼，以濕紙巾清潔。他強調病人求診及醫生應診都必需要戴口罩，尤其私家醫生亦需要非常小心，同時建議的士司機駕駛時應開窗，由於的士過濾網不能過濾細菌，開窗能減低感染機會。