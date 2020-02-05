【武漢肺炎】土瓜灣2人本地感染　居半山壹號與馬頭圍道僅距200米

本港由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情正持續擴散，衞生署衞生防護中心今日（5 日）凌晨公布，昨日（4日）單日新增3宗確診個案，累計錄18宗個案。 最新確診的是一名25歲男病人，是至今最年輕的患者，衞生防護中心指他發病時曾於土瓜灣馬頭圍道183號逗留。翻查資料，該地址與第16宗個案、64歲女病人所住的常盛街半山壹號，僅相距200米，步行距離約5分鐘。即是在近日，土瓜灣連環有兩人確診。 另外，第17宗個案、60歲男患者的妻子及女兒均出現病徵，正在聯合醫院接受隔離治療。 由於今日新增的3宗個案患者均報稱無外遊，衞生防護中心將3宗個案列為本地感染個案。

↓↓64歲女患者住所半山壹號昨緊急消毒清洗↓↓

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三名新患者潛伏期內無外遊 屬本地感染

衞生防護中心公布，昨日新增三宗武漢肺炎個案，累計錄得18宗。三人都沒有於潛伏期內外遊，因此屬本地感染個案，感染途徑待查。

最新一宗是25歲男患者（第18宗），過往健康良好，居於土瓜灣馬頭圍道183號舊樓單位。他於1月28日出現發燒，並於1月29日出現咳嗽、流鼻水和腹瀉，同日到香港浸信會醫院求醫。他至2月3日再到香港浸信會醫院求診，並被轉介至威爾斯親王醫院入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

病人的妻子沒有出現病徵，將被送到麥理浩夫人度假村接接受檢疫。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有外遊。

25歲青年患者居於馬頭圍道183號舊樓。（Google街景地圖截圖）

第16宗與第18宗個案住所 步行距離約5分鐘

上述個案患者的馬頭圍道183號住所，與衞生防護中心稍早時公布的第16宗、64歲女病人所住的常盛街半山壹號僅相距200多米，步行距離約5分鐘。衞生防護中心指該名64歲女病人現時情況危殆，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

64歲女病人的家居接觸者，包括兒子、媳婦、兩名內孫及家傭，沒有出現病徵，將送往北潭涌度假營接受檢疫。

根據病人兒子提供的資料，其母於潛伏期內沒有外遊，主要往返住所及她開設於佐敦恒豐中心的店舖。馬頭圍道183號位置有一個巴士站，可坐巴士前往佐敦和尖沙咀一帶。

第17宗個案 妻女有病徵正於聯合醫院隔離

至於另一宗個案是60歲男病人，本身有長期病患，居於藍田康田苑裕康閣。病人現時情況穩定，他的家居接觸者包括妻子及女兒，二人因出現病徵，被轉送基督教聯合醫院接受治療。據了解，兩母女已接受新冠狀病毒的測試，正等候化驗結果。

衞生署籲上月23日至本月1日到過佐敦恒豐「Fresh Up」人士，致電中心熱線。（陳浩然攝）

衞生署籲到過佐敦恒豐「Fresh Up」人士請致熱線

第16宗個案女病人在佐敦恒豐中心開設服裝店「Fresh Up」，她發病時主要往返半山壹號住所及恒豐中心。署方呼籲曾於1月23日至2月1日到訪「Fresh Up」的人士，以及曾於2月1日上午約11時，從病人寓所接送她及其兒子到伊利沙伯醫院的一名的士司機，請致電衞生防護中心熱線。

另外，第18宗個案男病人於2月3日曾自行轉院，衞生防護中心呼籲，曾於2月3日下午約2時，從九龍塘浸信會醫院接載病人到威爾斯親王醫院的一名的士司機，同樣應致電衞生防護中心熱線。

衞生防護中心熱線：2125 1122 服務時間：上午8時至午夜12時

郵輪碼頭離港旅客需量體溫 陸路入境司機需健康申報

衞生署今日（5日）起將實施進一步港口衞生措施，從啟德郵輪碼頭及海運碼頭出境的旅客將須進行體溫監測，而入境旅客健康申報措施亦會擴展至上述兩個碼頭、港珠澳大橋香港口岸，以及落馬洲、文錦渡和沙頭角口岸的跨境貨車司機。