【武漢肺炎】教育局料明公布文憑試、升中呈分安排　或參考沙士

與新型冠狀病毒相關的武漢肺炎疫情持續，據知，教育局將於明天（6日）下午召開記者會，公布小六呈分試及文憑試等安排。 綜合中小學校長消息，由於疫情較早前嚴峻，相信當局會參考2003年沙士經驗，取消小六的第三次呈分試；而升中自行分配方面，有中學校長估計，教育局或會延後公布「正取生」的日期，並讓學校彈性處理是否舉行面試。 至於原定於下月開考的文憑試，由於取消考試或延後牽連甚廣，會影響考試制度、試場及人手安排、JUPAS及大學等，故可能參考衛生署建議，在試場採取防疫安排，如拉開考生的距離、坐遠一點；又或將中文口試延後至五月舉行。

香港教育專業人員協會會長馮偉華建議，考評局應強制所有考生及監考員在試場內戴口罩，並增設試場，以減少每個試場的考生人數、拉開考生間的距離，減低感染風險。（資料圖片）

教育局上周約見中小學校長等教育界代表，商討有關停課期間學校事宜的安排，以及討論如何抗疫。當中文憑試需否延期或減少考核部分，引起學界關注。有建議希望取消下月舉行的中文口試，但津貼中學議會當然執委林日豐校長直言，口試能力難在其他試卷反映，當局要平衡考試的公平性，有機會安排延至5月，與英文口試同期舉行，惟不清楚場地能否安排。香港教育專業人員協會會長馮偉華亦認為，臨時改變考試規則對考生不公，反對取消中文口試，建議教育局應將中文口試延至五月英文口試後。

▼香港武漢肺炎疫情▼

+ 14 + 13 + 12

筆試方面，林日豐指，參考2003年沙士經驗，可考慮照常開考，但考場內採特別安排，如增加考生坐位間的距離：「如果衛生部門有數據參考，可以拉遠距離，減低風險，例如禮堂本來坐200人，現變100人；課室30人，現變15人。但試場要倍增，可能應考中英數及通識時，其他級別學生放假，騰出空間給中六生應考。」

馮偉華則建議延期開考以避開疫情高峰，其建議考評局強制所有考生及監考員在試場範圍配戴口罩，並考慮動用政府體育館、社區會堂及中學課室等，增設試場，減少每個試場的考生人數及拉開考生座位之間的距離。考慮到有考生會報考海外大學，馮希望考評局增聘閱卷員，盡量如期放榜。

林日豐直言，延後考試牽連甚廣，既要確保公平，亦要平衡師生健康風險、試場及人手分配等，理解教育局及考評局正面對頗大挑戰及不少艱難之處，惟建議當局及早公布方案，讓師生不會無所適從，又透露多校已將中六模擬試轉為線上應考、網上對卷，協助考生備戰。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

+ 12 + 11 + 10

小學校長：或參考沙士經驗 取消小六第三次呈分試

停課亦影響到小六第三次呈分試及升中自行分配面試。亞斯理衛理小學校長林德育表示，2003年沙士經驗時呈分試亦曾取消，估計今年亦會有同樣安排。馮偉華亦認為，因應疫情未有改善跡象，應取消小六呈分試及全港系統性評估（TSA），下學年中一派位則以學生小六上學期及小五下學期呈分試成績為依歸。

自行分配面試方面，林日豐估計，教育局不會就應否舉行自行分配面試「一刀切」，而是傾向讓學校決定，據知部分學校諮詢校董會後已決定取消，改為依賴小學校內成績及學生履歷決定取錄名單；亦有學校計劃安排願意面試的學生舉行視像面試；至於今年新實行的「正取生」安排，林日豐估計教育局或會延後公布日，讓學校有更多時間及空間處理。