【武漢肺炎】醫生警告這樣戴口罩分分鐘毀容！常見壞習慣一文看清

2003年的SARS、2009年的H1N1、2012年的MERS、到2020年的武漢肺炎，再加上每年不同型的流感，許多人最頻繁使用的日常用品除了手機，大概就是口罩了。經過近日「口罩之亂」，大家才意識到，原來口罩已成了必須隨時準備、要用就有之物，日常生活也因口罩有了改變。

季節性空品差 明星口罩成風潮

2003年SARS疫情爆發時，幾乎人人出門都戴口罩，一時之間民眾對N95、P100等專業防護口罩也朗朗上口，疫情過去後，一般民眾除非騎電單車上下班，多在自身感冒或身體不適時，才會帶口罩。不過隨著近年各地都會面臨季節性空氣品質不佳，許多人出門都會戴上口罩自保。

此外隨著網路社群發達，許多偶像明星出現在機場、或私下被拍到時，往往都戴著口罩，且把口罩當成時尚穿搭一環，明星們愛用的口罩品牌也在網路上熱賣，年輕族群也跟著把口罩當成日常生活的一環，甚至戴口罩才「潮」。

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不化妝不出門 戴上口罩免煩惱

戴上口罩，幾乎三分之二的臉被遮住。有些不化妝不敢出門的女生，戴了口罩化妝的步驟也省事不少，只要加強眼妝，上了口紅還會沾染到口罩上，乾脆塗護唇膏，就能美美出門。當每個人每天都要戴口罩時，想在一片口罩海中彰顯不同，口罩圖案、花色，也成為表現自己的重點，也為防疫愁悶解憂，苦中作樂一番。

不過醫師提醒，有造型的口罩多半只是防霾，真的要過濾細菌病毒，還是選醫療用口罩為佳。

現在不少智慧型手機或電腦，都運用「FACE ID」，也就是透過人臉辨識登錄，甚至有公司行號以人臉辨識打卡，遇到口罩往往就「破功」，最近武漢肺炎疫情拉警報，許多人口罩不離身，拿起手機想解鎖，只好不停把口罩拉下、拉上、又拉下，拉到煩了，乾脆暫時關閉FACE ID，度過這段「非常時期」，但用人臉辨識的打卡就沒辦法，還是得把口罩拿下來。

為了防疫戴上口罩，加上不要靠太近以避免肢體接觸、飛沫傳染，人與人之間保持距離變成禮貌。有時碰到認識的人想打招呼，都走到面前了，對方還愣了好幾秒才回應。不過也有人覺得戴口罩省了一些麻煩，有時一路打招呼下去也滿累的。還有人想伸冤「我不是裝高傲，也不是故意不理人，實在是眼力不好，大家都戴口罩認不出」。

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全家休閒活動 改成出門掃口罩

隨著武漢肺炎疫情升溫，搶口罩幾乎變成全民運動。高雄林姓市民一家四口一大早出門，不是去踏青，而是開車沿路去超商、藥妝店、藥局「掃口罩」。遇到門市就停下來問，若有貨就全家衝下車，1人限買3個，起碼有12個，要找到3家，才能撐過一周。就這麼從市區開到郊區，找個餐廳吃了飯再打道回府。

隨著口罩實名制將上路，超商已買不到口罩，全家人把身分證都亮出來，單號、雙號分一分，商量第一天就要去排，不然等下一個7天就會比別人晚。問這些到處搶口罩的人，是真有這麼缺嗎？答案是「覺得看到口罩才有安全感啊」。

口罩戴好戴滿 痘痘悄悄找上門

高雄市立大同醫院皮膚科主任吳青穎表示，現在大家人口一罩，工作時須接觸人群者，更得戴上至少8小時，因口罩須與皮膚服貼，如有過敏體質者，說話時噴出的熱氣，會讓口罩與皮膚間變得濕與悶，除會長痘痘、發生毛囊炎，近來也有許多原本控制得不錯的酒糟性皮膚炎患者，因戴口罩導致臉部血管敏感、擴張而發病，紛紛回籠皮膚科拿藥。

吳青穎說，如果因工作得長時間戴口罩，一旦出現有皮膚不適症狀，女性建議就不要化妝，僅在露出口罩外的皮膚擦防曬，口罩壓條處的皮膚要先塗保濕護膚品，耳後如果因鬆緊帶摩擦脫皮，最好能墊個棉球或一小片紗布；工作一段時間後可走到較通風處取下口罩，讓皮膚透透氣，如果沒有上呼吸道症狀，也不是在人多密閉處或已回家，建議就取下不須配戴。

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