【武漢肺炎】美孚涉襲警男求減宵禁時間　官：疫情期間應減少外出

有美孚一帶居民不滿區內的饒宗頤文化館的旅館「翠雅山房」將被用作隔離營，於上周日在區內抗議。兩名涉堵路的男子，涉被警員拘捕時襲警。兩人今（5日）被押至粉嶺法院提堂，暫時均毋須答辯，並獲准保釋，但期間不可踏入港鐵美孚站A出口外，和饒宗頤文化館。其中一名被告稱所屬足球隊要練習，求縮短宵禁時間，裁判官直言，疫情期間應減少外出，惟最後仍准他在部份時間可稍遲宵禁。

美孚居民為抗議政府徵用翠雅山房作隔離營，繼而引起一連兩日的堵路示威。（資料圖片）

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兩名男被告：李佳俊（18歲，學生）和陳曉陽（24歲，文員）。他們今被帶入法庭時均戴上口罩，而李的頭頂右邊位置則貼上紗布。據悉，他被捕時遭警員打傷，頭頂位置縫了三針。

兩人同被控在公眾地方作出擾亂秩序行為，和襲警共兩罪。控罪指李於本年2月2日，在港鐵美孚站A出口外用障礙物堵路，並襲擊警員X。而陳則被控於同日，在長沙灣美荔道和荔枝角道交界用障礙物堵路，並襲擊警司X。

當日有人用垃圾箱堵路

據了解，案發時有人用大型垃圾箱等堵路，兩名被告被警員制服時涉襲警，李被指拳打警員的咀。

控方庭上申請把案件押後，以讓警方進一步調查。控方不反對讓兩名被告保釋，但要求被告需遵守禁足令和宵禁令。控方要求，被告在保釋期間不可進入美孚3期百老匯街至港鐵美孚站A出口的位置，以及饒宗頤文化館和翠雅山房。

稱需踢波求縮減宵禁時間

李佳俊的代表大律師則要求，李的宵禁令時間由晚上10時至6時，而非控方提出的由晚上8時開始。辯方解釋，被告為葵青區足球隊成員，或會晚上8至9時左右練習。裁判官則指根據現時的疫情，被告是否應減少外出。

裁判官最終准兩名以5千元保釋，期間不可離港和干擾證人。此外，兩人亦需遵守禁足令和宵禁令。兩人的宵禁時間同為晚上8時至翌日早上6時，但陳准於星期一至五，在晚上11時至翌日早上7時宵禁。裁判官把案件押後至4月1日，在九龍城法院再訊。

投訴曾被袋套頭毆打

此外，陳曉陽的代表大律師投訴，警員拘捕時使用過分武力，又在警署內用袋套住陳的頭再遭毆打。此外，陳亦遭威嚇「唔好投訴，唔好搵律師，除非你之後都唔出黎，唔係一定搵到你。」

裁判官稱非監警會成員，質疑是否應知悉相關投訴。惟辯方指日後審訊或會涉及相關投訴，認為裁判官應記錄在案。

案件編號：FLCC363、364/2020