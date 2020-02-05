【武漢肺炎】九龍灣萬人通宵購口罩 「勝利者」：珍貴過四両黃金

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，至今日下午2時半，本港確診個案增至21宗。在疫症的陰霾下，加上本港的外科口罩連日來短缺問題持續，能夠購買到適量外科口罩成為不少港人的「新年共同願望」及「保命」良品。一間位於九龍灣的私人企業 原定於今、明兩日（5日、6日）發售11,000盒口罩，合共55萬個，今日（5日）將率先出售6,000盒醫護用三層口罩，一盒50片，售價80元，每人限購2盒，但經網上風傳後，排隊人數遠超預期，負責人決定於今日出售全數口罩。 有於昨日下午3時到達的市民率先於早上9時許購得口罩，其中一名成功購買口罩的市民諷刺道「我拎住四盒口罩，感覺仲珍貴過四両黃金。」亦有一名應屆文憑試學生邊溫習地理邊等候購買口罩，「如果冇口罩，就根本唔可以去補習，影響埋考試。」

九龍灣有公司發售購自杜拜的6000盒口罩，吸引過千人排隊。（張浩維攝）

在疫症的陰霾下，加上本港的外科口罩連日來短缺問題持續，能夠購買到適量外科口罩成為不少港人的「新年共同願望」及「保命」良品。

一間位於九龍灣的私人企業，原定於今、明兩日（5日、6日）發售11,000盒口罩，合共55萬個，今日（5日）將率先出售6,000盒醫護用三層口罩，一盒50片，售價80元，每人限購兩盒，購買的消息於網上瘋傳後，男女老少即到場「碰運氣」。

今早未到8時，九龍灣工業區，包括偉業街、啟祥道、常悦道、臨利街、宏泰道、臨福街及宏照街，排滿了一行又一行的市民，估計超過一萬人。部份人更坐在馬路旁邊吃早餐、打瞌睡，與行走的巴士不足30厘米距離，險象環生，不少車輛緩慢而行，令現場交通擠塞。

主辦的公司粗略點算過人數後，勸喻後排的市民離開，但未獲理會，「橫掂都起咗身，唔緊要啦，博個運氣。」排隊人數遠超預期，負責人無奈決定於今日就買全數口罩。

昨晚12時到達的鍾同學，與家姐一邊溫習地理，一邊等候購買口罩。（梁煥敏攝）

學生哥邊溫書邊通宵排隊

於香港大學專業進修學院外等待購買口罩的應界畢業生鍾先生，正坐在一旁溫書，他由昨夜12時起與胞姊一同排隊，他說有職員向他們表示，如無意外他們應為6,000人以內的號碼，相信能夠購買到每人兩盒口罩，「以前只試過因為要報補習班瞓街瞓通宵，當時有信心排到。今次係第一次為咗買嘢排通宵，竟然係排口罩，但這次就沒有太多信心。」

他說一家四口，家中只剩下十多個口罩，「已經每日要計劃，誰可以出街誰不可以。」

+ 5 + 4 + 3

鍾先生指，政府一度制定《禁蒙面法》，禁止市民蒙面，從未想過用來蒙面的口罩會如此缺貨，男女老少都要勞師動眾排隊購買。

他又認為，現時的恐慌大多來自政府給予市民，包括未有全面「封關」，即限制到過內地的人入境，加上本港的感染情況持續增加，更出現死亡個案，購買口罩自保成為唯一的方法，「無口罩無法出街，無法去補習，之後去考試，亦怕染病後再傳給他人。」

公司所出售的杜拜製口罩，較以往常見的日本製、本港製或台灣製的「薄身」，售價為80元一盒。（梁煥敏攝）

72歲婆婆排通宵：林鄭永遠不聽意見

排隊購買口罩的當中不少為長者，經過一晚的煎熬後，不少人走近購買口罩的位置時，顯得有點疲倦，部份人更腳步不穩，差點跌在地上。

成功購買口罩的雷先生說，「昨日黃昏6點幾時，我一放工就來到，夜晚見到啲公公婆婆排我後面，又凍又落雨，好無奈。」

昨晚9時開始排隊的李太，已經72歲，與一對仔女前來等候購買口罩。她說家中只剩下幾個口罩，會優先讓子女上班用，亦要一日買幾日的餸，減少外出。作為長者，他對特首林鄭月娥亦有忠告，「其實講幾多嘢佢都唔聽，咁多醫護人員罷工都係想香港好，佢好似永遠都唔想聽意見，又點會理我哋。」

陳先生與兒子在昨日下午三時到達，他比喻得到口罩的感覺珍貴如獲黃金一樣。（梁煥敏攝）

昨日下午3時開始排隊的市民，今早9時許就成功購得口罩，與兒子一同排隊的陳先生是「勝利者」，但他也搖頭說「信政府都少少係死，現在我拿著四盒口罩，感覺仲珍貴過四両黃金。」他亦諷刺林鄭月娥，「就係因為有呢個林鄭月娥做特首，香港人先咁『團結』，為咗買口罩去排隊，真係多謝晒！佢噚日叫人哋唔好戴口罩，我就要話畀你聽，我哋係要戴！」

該批口罩由阿聯酋杜拜製造，有購得的市民發現，比以往常用的「薄身」，有人顯得失望，「戴住先點都好啦，有得用好過冇得用。」