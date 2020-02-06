【武漢肺炎】西醫工會：約20名醫生缺口罩停業　料僅餘1個月存貨

隨著引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，市面上口罩量供不應求，連日來不少市民四出撲口罩。 西醫工會會長楊超發接受港台節目《千禧節目》訪問，提到近日有約20名私家診所因缺乏口罩停業，並有超過100名醫生就口罩向工會求助。他稱曾於外地訂購10萬個口罩，惟最終礙於運送困難需要退錢，估計現時私家醫生的口罩量只夠使用一個月。

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西醫工會會長楊超發接受港台節目《千禧節目》訪問，他指曾從外地訂購10萬個口罩，但最終未能運送到港而退錢。他們正聯絡其他供應商願意從外地運送口罩到港，料於2月底約有30萬個口罩到港，另外獲得藥廠協助，料於未來兩日會有5萬個口罩到港。

香港西醫工會會長楊超發。（資料圖片）

楊超發說，約有10至20名私家醫生的診所因缺乏口罩而停業，工會接獲超過100名私家醫生就口罩缺貨求助。他估計現時全港私家醫生的口罩量只夠使用1個月，「疫情去到5至6月先停，起碼有兩個月頂唔順。」至於政府提供向私家醫生提供約3萬個口罩，楊坦言「無乜用」，料僅能應付一至兩日。他指有口罩均出現已出關未入到香港的情況，希望政府能協助加快清關速度，否則私家診所「想幫都幫唔到。」