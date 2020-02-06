【武漢肺炎】本地商家擬與港府合作　日製20萬個口罩最快下月投產

武漢肺炎疫情持續，港府預計本港疫情將有惡化趨勢，惟市面口罩仍然供不應求。商務及經濟發展局局長邱騰華昨日（5日）在記者會上透露，正研究在港設廠生產口罩的可能性。 據了解，有本地商人擬購入越南口罩生產機，在港設全自動化生產線，若政府承包未來一至兩年的指定產量，並協助聯絡內地政府供應口罩原材料，料最快下月可投入生產，屆時五十個裝的盒裝港產外科口罩，預計售價只約50元，而長遠有望確保本港的「口罩儲備」。

據知，本地商家擬於越南引入口罩機到香港，在港生產外科口罩；長遠希望為香港提供足夠的「口罩儲備」。（曾梓洋攝）

近日「一罩難求」，每日都有市民排隊買口罩。在2003年沙士時，曾靠轉售口罩獲利的香港陳記食品集團董事陳勇前透露，農曆新年前已預計到本港會有口罩需求，故入貨十多萬盒口罩，未料農曆年開始後不久已售罄，他指：「沙士時我入貨幾蚊一盒，賣幾十蚊，雖然無行家賣七元一個賺得多，但都叫賺到，今次真係想搵都搵不到，無預計過需求如此大，沒諗過內地全國都需要口罩，加上過年前內地工廠停產，盛產口罩的湖北變了疫區，短期內都難以補貨。」

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留意到香港口罩短缺，陳勇前預計疫情至少持續一段時間，口罩生產機已不敷應用，他留意到越南政府對口罩出口實行限制措施，當地口罩廠商改為轉售口罩機，故他正為本地商人與港府牽線，希望政商界合作，從越南購入兩部口罩生產機器來港，在港開設全套自動生產線，港產口罩，初期以外科口罩為主，以應付目前急切需求，長遠考慮港產N95規格或納米口罩等，讓本港有足夠的「口罩儲備」。

他透露，從越南購入機器，再計入運輸及裝修等成本，約需三百多萬港元，而兩部全自動化生產機器可日產20萬個口罩，已有口罩生產商願提供技術支援，預計只需聘約二十名員工便可。

廠房只需6000呎

陳勇前直言，現時口罩原材料主要來自內地，但內地政府已限制相關材料出口，故須由港府牽頭商討，「若政府願意跟我們買，又願意協助聯絡內地拿原材料，那便可以生產了。」意味著最快今年三月可投入生產，日產20萬盒，每盒五十個裝的港產外科口罩，評估售價約50元一盒。至於能否成事？他就指，仍須與政府作進一步商討；若計劃落實，將尋找到約五千至六千呎、租金相宜的地方，正式設立生產線。

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