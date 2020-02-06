【鑽石公主號】康泰逾1.4萬元豪華團上船　港人直擊房間隔離實況

曾接載本港一名新型冠狀病毒肺炎確診者的郵輪「鑽石公主號」，日本在周一（3日）對船上3700名乘客及船員進行檢疫，目前有20人確診，當中包括三名港人。 《香港01》聯絡到船上其中一名被隔離港人。她透露船上有足夠食物，但因相繼有確診者，昨日（5日）開始被要求在房間內強制隔離14日，目前只能透過船上無線網絡向家人報平安。

↓↓鑽石公主號檢疫情況↓↓

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港人李小姐（化名）早前報名康泰旅行社的旅行團，登上「鑽石公主號」，豈料牽涉入武漢肺炎風波，被困於船上。她透露，有康泰導遊協助翻譯船上廣播，船上港人會互助，亦有足夠物資供應。至於會否向駐日本領事求助，她稱船上被困人數達3700人，當中數百人是來自日本亦未見有政府支援，故只能在船上靜待。

李小姐稱目前狀態良好，昨日開始被要求在房間強制隔離，今日郵輪泊岸送走確診者，同時補給船上物資，經檢測確定沒有的發燒人士亦一律不能離開房間。暫時未知之後的安排。

康泰旅行團有達30人「鑽石公主號」

康泰旅行社發言人確認，目前有一個旅行團在「鑽石公主號」上，人數達30人，所有團友安全及沒有病症，已在房間中隔離。發言人補充，每名團友團費逾14000元，在1月25日出發，展開12日郵輪之旅，原定昨日結束行程，公司正與保險公司商討應急賠償。