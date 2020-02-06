鑽石公主號旅客：食物不足等18小時才有一餐　有人擤鼻涕亂丟餐桌

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由日本橫濱港出發的郵輪鑽石公主號確認至少有10名旅客感染武漢肺炎，船上3700人都得隔離14天。來自英國的旅客阿貝爾（David Abel）5日在Facebook貼出一張食物照片，聲稱船上食物不足，甚至曾目睹一名美國籍的旅客將擤過鼻涕的衛生紙隨意丟在餐桌上，很擔心送餐的服務員會不小心摸到，反而讓情況愈來愈糟。

阿貝爾於Facebook貼文或以影片公開船上情況（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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綜合英國《每日郵報》等媒體報道，阿貝爾表示，自己患有糖尿病，船上的食物並不充足，他和妻子莎莉（Sally）直到隔離18小時後才吃到第一餐，「如果不吃東西，我可能會陷入昏迷」，幸好最後工作人員找到一些麵包並送到房間，「除了食物，一切都沒有改變，現在每一餐幾乎都是三文治」。

阿貝爾聲稱，曾有官員登船告知旅客要進行醫療檢查，大家量了體溫、被詢問是否有咳嗽症狀，以及有沒有服用任何退燒藥，雖然明白這不是郵輪公司的錯，但現在旅客都被要求待在自己的房間裏隔離，他和妻子算是幸運的，畢竟是住在有陽台的房間，「我們很想回家」。

此外，阿貝爾也提到，船上的工作人員對於衛生控管其實要求很高，但先前曾看到一名美國籍的旅客將擤過鼻涕的衛生紙丟在餐桌上，很擔心送餐的服務員會碰到，增加病毒傳播的機率，「我們不知道檢疫什麼時候才會結束，我原本是想在結婚50周年和妻子一起去旅行，如今卻成了船上的『俘虜』，沒人可以下船」。

據了解，這艘鑽石公主號是在1月20日由日本橫濱港出發，一名來自香港的80歲老翁上船之後，才在2月1日發病確診，最後船隻在2月3日回到日本橫濱港，已確認至少有20名旅客遭到感染，全船3700人都必須隔離14天觀察。

鑽石公主號爆武漢肺炎　按圖了解事件經過及瀏覽有關圖片↓↓↓

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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