【武漢肺炎】環境衛生業工作環境髒缺口罩保護　從業員將被逼停工

隨著新型冠狀病毒的疫情持續擴散，全港的口罩供應極為短缺。香港環境衛生業界大聯盟於今日（6日）宣布，30多間大型公司的口罩儲備不足兩星期，從業員在骯髒的工作環境缺乏口罩保護下，將被逼停工。而部分從業員居住深圳，因檢疫措施無法回港工作，讓業界的情況雪上加霜。

大聯盟召集人甄瑞嫻（左三）強調，停工不等於罷工，呼籲政府同舟共濟。（歐陽德浩攝）

骯髒工作環境缺乏口罩保護

環境衛生業界大聯盟包括全港約3,000多間公司，佔業界超過八成的從業員，約250,000人，每日需要350,000個口罩維持運作。惟全球口罩供應緊張，一、二月份向供應商訂購的口罩被中斷，僅剩下小量存貨，今日已有4,000人規模的公司沒有口罩提供給員工。

大聯盟指出，從業員的平均年齡為57歲，身體抵抗力較弱，在骯髒的工作環境下缺乏口罩保護，容易感染病菌。他們現時已重複使用一個口罩，甚至缺乏口罩保護下工作。若情況持續，將在短期內被迫停工，衛生環境惡劣下，病毒將蔓延擴散，疫情更難以控制。

香港環境衛生業界大聯盟於今日（6日）宣布，從業員將被迫缺罩停工。（歐陽德浩攝）

此外，政府昨日（5日）宣布從內地入境的人士，需強制接受檢疫14日，然而部份從業員居住深圳，無法回港工作，讓業界嚴峻的情況雪上加霜。

外判商被政府拖糧 求助政府無回音

大聯盟召集人甄瑞嫻強調，停工不等於罷工，呼籲政府同舟共濟，不要為難沒有口罩的從業員，亦不要對承辦商扣分和罰錢。她透露，本月3日曾請求政府調撥最少500萬個口罩，以解燃眉之急，卻一直未有回音。

她亦表示，近日業界人士經討論後驚訝發現，政府部門包括食環署、康文署、醫管局等，拖欠外判商多月的費用。外判商須同時搶購口罩及「撲錢出糧」，若政府不支付服務費用，將考慮發起工業行動。

▼政府最新升級防疫措施▼