【武漢肺炎】勿一口罩重用多天　藥劑師會會長：用紙巾好過

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，在疫症的陰霾下，加上本港的外科口罩連日來短缺問題持續，不少市民選擇減少外出，避免感染之餘亦減少使用口罩，更有人一整日或兩三日都使用同一口罩，衛生情況不太理想。香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯表示，同一口罩用上一整天，內外兩邊會滋生很多細菌，做法固然非常不理想。惟現時「一罩難求」，只能妥善收藏口罩以延長使用時間，但仍不鼓勵同一口罩用上兩三天，她並說：「本身冇病嘅市民，如果係要咁做，一係唔用口罩，或者只係用紙巾掩着口鼻更好。」她又鼓勵長期病患者、免疫較差或年長人士，盡快接受流感疫苗及三價肺炎鏈球菌疫苗，會更為理想。

香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯奉勸市民切勿將同一口罩用上兩三天。(梁煥敏攝)

無晒口罩願唔出街

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，本港的外科口罩連日來短缺問題持續，除了有大批市民連日來到各區藥房尋找口罩貨源，不少不用上班的市民選擇減少外出，避免感染之餘亦減少使用口罩，更有人為了免得「浪費口罩」，會一整天或持續兩三天使用同一口罩，做法不太恰當之餘亦欠缺衛生。 香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯表示，明白到現時坊間「一罩難求」，但奉勸市民切勿將同一口罩用上兩三天，她說：「口罩隔左一晚之後，會滋生好多細菌，你亦都唔肯定當中有冇接觸過新型冠狀病毒，咁樣做係太危險，如果真係冇晒口罩，情願唔出街，本身冇病痛，唔戴口罩更加安全。」

鄭綺雯説，短暫放下口罩的理想，是從口罩兩旁的橡筋拉開，放平後用兩張紙巾把口罩前後包好，放在信封內暫時保存。(梁煥敏攝)

可用紙巾遮口鼻隔飛抹

鄭續説，戴上口罩固然可以阻隔外間細菌或減少他人的飛沬傳播，若然家中已經沒有口罩存貨，雖然不太理想的做法，但可參考外國教導小朋友的方法，發現附近有他人咳嗽時，即時用衣物遮掩口鼻，並跟他人保持一米距離，以減少被傳染的風險，此外，亦可以使用乾淨的紙巾遮掩口鼻，以作阻隔別人的飛抹，以解決當刻「燃眉之急」的風險。她又說：「其實任何一樣野可以阻隔着，當刻都可以用住先，當然之後要洗一洗手更加理想。」

+ 4 + 3 + 2

酒精消毒口罩無科學根據

若於短時間脱下口罩吃飯、喝水等，並需要重用同一個口罩時，切記將手放到口罩中間拉下到頸上，會令手上的細菌粘在口罩上。她説，理想做法是從口罩兩旁的橡筋拉開，放平後用兩張紙巾把口罩前後包好，放在信封內暫時保存。問到現時坊間的「口罩清潔液」或酒精能否將口罩消毒時，鄭認為做法不理想，盡量不要嘗試。她說：「始終冇科學根據可以講到呢個做法可唔可以消毒到，亦有可能會增加細菌滋生嘅風險，唔整會好過整。」她提醒市民應該勤於洗手外，購買用作消毒的酒精時，可以選擇濃度為75%較佳，「有啲係超過90%，對身體係有損害，傷及眼睛，盡量唔好使用。」

鄭説，本港的約600位私人執業藥劑師會員現時同樣欠缺口罩使用，上月31日已經去信特首辦，希望重視有關問題，但未獲理會。(梁煥敏攝)

藥劑師亦缺口罩

她又説，本港約600位私人執業藥劑師會員現時同樣欠缺口罩使用，上月31日已經去信特首辦，希望重視有關問題，並跟公營機構一樣，可以一同處理醫護人員口罩欠缺的問題，但延至今日仍未得到回覆，鄭說：「我哋而家都唔夠口罩用，部份藥房都話入唔到貨，職員都無得使用，其實藥劑師都要同病人近距離接觸，解釋病情或籲病人去睇醫生、做測試，其實我哋病咗都係會好麻煩。」故促請當局能夠重視相關問題。