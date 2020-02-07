【武漢肺炎】香港航空裁員400人　要求地勤放無薪假每月最少兩周

撰文：張嘉敏
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與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，早前國泰航空及香港航空均向機組人員推出無薪假計劃，以應對航班停飛的挑戰。
港航主席侯偉今日（7日）再向員工發電郵，指除現行涉及約400名員工的裁員計劃外，今年將進一步減少人手，包括自然流失及將部分機師轉到其他航空公司。此外，港航將要求香港的地勤人員從2月中起，每月最少放兩周的無薪假，或實行每周三天工作。
港航回覆查詢，證實目前的人手整合計劃將影響約400名員工，並指一些非主要功能的服務將改由外判服務商承包。
港航向員工發電郵，要求地勤人員每月放兩周無薪假。（資料圖片）
每日航班從82減至30
港航繼早前向機組人員推出無薪假計劃後，主席再於今日向員工發內部電郵。根據《香港01》獲得內部電郵，港航提到因應疫情於全球爆發，多個國家均實施入境管制，對港航的經營構成威脅。港航將從2月11日至3月，進一步減少航班班次，由每日82班減至30班。
香港航空預告再裁員。（資料圖片 / 余俊亮攝）
預告再裁員
因應航班減少，人手需求同樣有所改變，除現行涉及400名員工的裁員計劃外，將進一步減少人手，包括以自然流失方式及將部分機師轉到其他航空公司。
地勤人員每月最少放兩周無薪假
此外，港航要求地勤人員從 2月17日起至6月30日，每月最少放兩周的無薪假或每周僅工作三天，而機組人員及機師亦會有個別的無薪假計劃。港航於電郵內感謝員工協助公司渡過難關，並希望員工理解相關決定困難。
▼疫症下的香港 不正常的日常▼
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