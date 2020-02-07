【武漢肺炎】香港航空裁員400人　要求地勤放無薪假每月最少兩周

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，早前國泰航空及香港航空均向機組人員推出無薪假計劃，以應對航班停飛的挑戰。

港航主席侯偉今日（7日）再向員工發電郵，指除現行涉及約400名員工的裁員計劃外，今年將進一步減少人手，包括自然流失及將部分機師轉到其他航空公司。此外，港航將要求香港的地勤人員從2月中起，每月最少放兩周的無薪假，或實行每周三天工作。

港航回覆查詢，證實目前的人手整合計劃將影響約400名員工，並指一些非主要功能的服務將改由外判服務商承包。