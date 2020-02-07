【武漢肺炎】港航機上口罩供應減八成　內部曾指不准機組人員取用

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，市面上口罩需求殷切，國泰航空曾表示口罩訂單遭取消。 香港航空從1月中起大減機上口罩數量，由原本的100個逐步減至20個，部分機型更僅得10個。港航的內部電郵曾提到，減少口罩數量為滿足員工需求，惟有員工表示內部曾指機上口罩僅供乘客使用，不准機組人員取用。此外，全機亦須共用一支潔手液。有員工認為公司措施未有顧及同事需要，「返工完全無保障。」 《香港01》正就事件向港航查詢。

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香港航空於1月中曾向員工發出電郵，指因應口罩需求增加，惟供應商未能及時到貨，預計口罩存量將於短期內用完。為確保員工於農曆年間有足夠口罩使用，大機、即載客量介乎264人至334人的A330及A350，機上的口罩存貨將由100個減至50個。而載客量少於200人的A320機型則由50個減至25個，同樣大減一半。

大機超過300人爭20個口罩

港航於一周後再就機上口罩供應量作調整，前往內地的航班將維持原有口罩數量，而其餘航線則將根據機型進一步減至20個和10個。根據港航在1月底發出的通告，所有航線的口罩數量將分別減至20個及10個。

通告內指，市面上的口罩供不應求，公司仍努力補充口罩數量。有員工透露，公司內部曾向機組人員稱他們不可取用機上口罩，而事實上除於首次調整口罩量的通告中提到要顧及員工需要後，港航於之後的電郵中均未有加入上述句子。

港航從1月起減少機上口罩供應。（資料圖片）

此外，港航亦於日前向員工表示，從今日（6日）起，所有離港航班將於商務艙放置一支酒精潔手液。據悉，無論大小機型，每班機均僅獲配置一支。

港航員工嘆工作無保障

有港航員工認為，公司措施未有顧及員工需要，由於工作要求與乘客有緊密接觸，而現時難以購買口罩，「來回兩程機都起碼用兩、三個口罩，」希望公司能更為員工健康著想。他又指，現時仍有不少來往內地航線，而每程機之間的清潔時間甚短，「返工完全無保障。」

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早前亦有指國泰航空的機上口罩數量大減七成，而港龍則只提供10至25個口罩供機組人員及乘客備用。國泰回覆時稱，由於全球口罩供應短缺，恆常訂單亦遭取消，所以需要謹慎使用現有的庫存口罩。公司現正積極努力從不同供應商採購更多口罩。公司致力確保有足夠的外科口罩供應航班使用。