【武漢肺炎】北角有區議員免費派口罩人龍再現　市民：簡直係淪陷

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，全城市民搶購口罩的情況不絕，今早(7日)仍是多區出現搶購口罩的人龍，亦有區議員及便利店免費派發小量口罩予市民及長者，雖然都是在短時間內公布地點，仍引來大批市民排隊領取，有市民稱，現在香港人口罩又搶，日用品又搶，情況簡直是「淪陷」，但也認為市民是否應反思：依家對香港人嚟講咩叫足夠？

雖然已截龍，但仍有市民繼續排隊，希望能分發到口罩。(馮家淇攝)

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有市民截龍後仍然排隊

東區堡壘區區議員傅佳琳昨天Facebook宣布，今天（7日）向香港市民派發1500個口罩，並須出示身份證，派發一小時前，才公布在北角長康街派發。原定下午12時半派發口罩，惟數百名市民得悉地點後蜂擁而至，故工作人員提早派發，僅10分鐘就派畢所有籌號。有市民在截龍後仍然排隊，並稱：「可能前面啲人無身份證呢。」

搶口罩日用品或因唔安心

蘇先生排了45分鐘，終成功獲得5個口罩。他表示一家四口僅餘一盒口罩，他今早有到其他大型連鎖店排隊，但認為有市民獲得內幕消息或「分散投資」，即使未有公布出售口罩的分店，各分店依然大排長龍，令有需要的人買不到口罩。他指港人搶口罩事件讓他反思，他說：「依家對香港人嚟講咩叫足夠？成屋紙巾都可以話唔夠，就算有50盒口罩都唔夠，因為唔安心。」

覺情況似淪陷

他說自己要上班，沒有時間搶購口罩，在網上又難以購買。對於又掀起另一番搶購日用品潮，他稱「簡直係淪陷」，即使不同商會表示有足夠供應，根本無法派定心丸，因市民不相信。他最後哽咽地說：「本身我地根本唔需要過咁樣生活，唔夠咪去搵，但依家搶到既野都搶，市民唔會過得安心安樂。」

婆婆無外科口罩戴布口罩代替

遲來一步的林婆婆到達時已派畢口罩，因家中已沒有外科口罩，她戴著以前購買的布口罩，雖然知道布口罩未能防毒，但也無奈戴上，並說：「唔防好過無口罩。」她說做完腳部手術未能排隊購買，唯有減少外出，即使家中有口罩，亦要留給兒子上班用，丈夫甚至不用口罩，「香港人好慘，乜野都要搶，」她說。

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