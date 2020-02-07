【武漢肺炎】港九藥房總商會取消派口罩　改免費送前線醫護

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，市面多日來出現市面為搶購口罩而大排長龍。港九藥房總商會早前曾計劃向市民免費派發口罩，然而商會網頁昨日（6日）刊出聲明表示，由於入口商僅可提供約六萬個口罩，為免引來社區混亂，決定將該批口罩送給醫管局，免費派予前線醫護人員。

▼市民搶購口罩情況▼

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港九藥房總商會早前表示，約有2,000至3,000盒口罩會在近日到貨，因數量不多，為免造成混亂，決定由商會出資購買該批口罩，與區議員合作於全港各區免費派發。港九藥房總商會副理事長張德榮今日（7日）表示，與入口商溝通過後，只能提供2,000盒，即約60,000多個。

張德榮指，擔心若在社區派發會引起混亂，決定將口罩免費供應給「目前最需要口罩嘅醫管局醫護人員」。他稱，未來一兩日會將口罩送給醫管局處理。

▼政府最新升級防疫措施▼

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對於口罩何時再到貨，張表示暫時仍未有消息，供應仍然緊張。部分藥房即使到貨亦只有數十盒，大部分藥房亦沒有口罩到貨，他直言其藥房已「成個星期無口罩番過」。

他又指，火酒、酒精搓手液等消毒用品一直有陸續到貨，今個星期亦有，然而因市民需求太大，「一番就即刻搶晒」，故難於市面找到火酒等物品。張稱，入貨數量並非由藥房控制，仍要由入口商及製造商決定。