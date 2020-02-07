【武漢肺炎】網傳廣華醫護排隊買口罩　醫院指私人日常使用

「武漢肺炎」肆虐，香港出現口罩荒，全城每天排隊買口罩，不過買不到口罩的除了一般市民，醫護人員也「一罩難求」。網上流傳一段片段，拍攝者稱廣華醫院的醫生、護士、專職醫療也需在該院的復康店排隊買口罩，感嘆「香港政府幾鍚我哋呢！」、「簡直兩個字講曬，淒涼！」 廣華醫院發言人回應時承認，部份醫護人員輪候購買口罩作私人日常使用，惟強調該院有足夠個人防護裝備，包括口罩，供員工於臨床工作時使用，保護員工及病人安全。

網上流傳一段片段，拍攝者稱廣華醫院的醫生、護士、專職醫療也需在該院的復康店排隊買口罩，直言「無估到我哋做緊嘢嘅前線，全部都要排隊買口罩，香港政府幾鍚我哋呢！」拍攝者表示，口罩賣五元兩個，醫護人員都不斷排隊購買，「排完又排，排完又排….簡直兩個字講曬，淒涼！」

廣華醫院發言人表示，該院設有復康店，供病人購買不同醫療和復康用品。有關復康店日前發售口罩期間，曾吸引大批公眾人士輪候。由於市面口罩供應短缺，部份醫護人員亦輪候購買口罩作私人日常使用。

發言人澄清，該院有足夠個人防護裝備，包括口罩，供員工於臨床工作時使用，保護員工及病人安全。發言人呼籲公眾轉發網上訊息時必須謹慎，避免影響公立醫院運作。

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