【武漢肺炎】韓媒：朝鮮或出現首宗確診患者

韓國《中央日報》2020年2月7日報道，朝鮮境內首次發現新型冠狀病毒感染疫情確診患者。有分析認為，這場疫情給朝鮮國務委員會委員長金正恩提供重新同美國進行無核化談判的機會。

儘管朝鮮方面聲稱該國已採取全面監督管理，但仍有分析認為，朝鮮境內應有新型冠狀病毒疫情確診患者，朝鮮只是不對外宣布這個消息。（Reuters）

據消息人士透露，新冠肺炎疫情從中國向全世界擴散後，朝鮮便開始對曾前往外國的所有人員採取一定期間的隔離措施，並對相關人員全面進行檢查。然而，「其中一名曾前往中國的平壤女性居民最近出現疑似症狀，在經朝鮮衛生部門檢查後結果呈陽性」。

該人士還表示，「曾經與該名女子接觸過的所有人員均已被隔離」，「目前還沒有聽說有其他確診患者」。這位消息人士對於確診患者的具體情況及發生疑似症狀及確診的具體時間則沒有提及。

《中央日報》還稱，原定於2月8日舉行的慶祝朝鮮第七十二屆建軍節等大型活動也將陸續取消或縮小規模。韓國政府官員指出，「今年雖不是整周年，但朝鮮國務委員長金正恩2019年底曾在勞動黨全員會議對美國進行猛烈批判，強調正面突破路線，因此可能會公開新型武器」。

這位官員還強調，「實際上我們已經捕捉到朝鮮在美林機場籌備閲兵式的動向，但1月底之後便沒有任何動靜，可能是因為新冠疫情而取消了這一慶祝活動」。

美國有限電視新聞網（CNN）2月7日報道指出，儘管沒有公開承認任何確診或疑似病例，但朝鮮在與該病毒鬥爭的努力上一直是透明的。與朝鮮陸地接壤的「鄰居」均已出現病例，目前尚不清楚朝鮮如何避免這種病毒，也許這是「神秘國家」的少數好處之一。

據一位曾在美聯社工作並在朝鮮平壤開設新聞通訊社的人士表示，疫情儘管威脅領導人的健康安全，但也為金正恩贏得同美國重啟無核化談判的時間。

該人士認為，朝鮮有可能利用這個機會退回孤立狀態，爭取時間重新制定和諧和三個內外戰略。

目前朝鮮官方未有通報確診病例相關消息。