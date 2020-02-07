【武漢肺炎】旺角無任何口罩賣仍排通宵等　市民：口罩量我屬赤貧

隨著新型冠狀病毒的疫情持續擴散，全港的口罩供應極為短缺。然而，儘管昨日(6日)及今早(7日)10時，均未有零售商公布有口罩出售或派發，然而仍有市民在旺角通宵排隊等候。 今早（7日）8時半，旺角彌敦道有約50人排隊等候萬寧開門，而卓悅山東街分店已超過100人等候，人龍一直伸延至彌敦道，一度無法目測龍尾的位置；其後上午10時，卓悅在社交媒體上宣布口罩發售地點，名單上並無旺角分店，人潮才逐漸散去。事實上，有市民表示去過7日，每日均會排隊等候買口罩，惟7次只有2次成功，形容自己在口罩擁有量屬「赤貧」，又指按政府現時處理方法，預計社會目前情況仍要維持一個月；排除等候人士當中，有市民為兒女在清晨坐車到旺角，亦有在職人士怒斥政府處理不當，「我份工唔係排隊炒口罩​！」亦有市民指，要以風筒吹熱口罩重用。

方先生在過去七天一直維持撲口罩的生活，當中僅兩次成功購買口罩。（歐陽德浩攝）

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，本港的外科口罩連日來仍然短缺，縱使各大型鏈鎖藥房或化妝品店，於其社交網頁列名購買口罩的時間及分店地址，但每日均有不少市民一大清早到各區大型藥房的商業區覓口罩；此外，每次售賣均吸引大批市民排隊的卓悅，昨晚(6日)曾在社交媒體表示，適時才會公布口罩出售點，呼籲市民不要通宵排隊。

然而，《香港01》記者今日（7日）早上8時許到旺角彌敦道及西洋菜南街一帶視察，數間藥房及化妝品店外已有數百人排隊等候，不少人坦言不肯定該分店有否口罩出售，清晨4、5時到埗只為「等中彩」。

市民：口罩存量 我只屬「赤貧」

其中方先生表示，天還未亮，為了購買口罩，專程從紅磡坐通宵巴士到旺角，「眼利」的他發現，旺角區只得一間卓悅分店，沒有貼上「銷售地點有變，請不要排隊」的海報，因此前去碰運氣。他表示，在過去七天一直過着撲口罩的生活，當中只有兩次成功購買口罩，更指：「就算我唔使返工，班細嘅都要用口罩。上網話有幾個月（存量）叫富貴人，我叫赤貧。」

市民外遊返港後排口罩：香港點解會搞成咁

同樣輪候口罩的周女士指，今早6時許起床，早上8時之前到達旺角，眼見山東街有不少市民聚集，一同前來碰碰運氣，希望能夠購買口罩，「中途我見惠康開門，仲要即刻入去買咗兩條廁紙先，冇米賣，可以出街食，或者食麵，但係冇廁紙真係唔得！呢排真係令到精神好緊張。」

她三次向記者慨嘆，「我新年假去咗外國10幾日啫，香港點解會搞成咁，點解香港會變咗，個個都好驚咁。」等候了3小時，始由記者口中得知旺角分店沒有口罩出售，感到失望，「日日都知道有人出嚟搵口罩，自己都嚟試吓，只能夠去第度睇下啦。」

陳先生認為商店應提高透明度，讓市民得悉每日的供應量，以此衡量應否繼續排隊。（歐陽德浩攝）

至接近早上10時，卓悦化妝品店於社交網頁中，列出今日可提供口罩售賣地點後，地點並無包括旺角任何一間分店，市民知悉消息後人潮漸散，不少人失望而回，不少人直接說，「冇都冇辦法架，再去搵。」漫無目的搵口罩，似乎已經成為不少香港人生活的一部份。

在職人士怒斥政府處理不當：我份工唔係排隊炒口罩​！

除卓悅外，個人護理店萬寧亦一度有人排隊買口罩。陳先生未能取得萬寧籌號，他表示沒想到排隊人數少，仍然不能成功購得口罩。他認為商店應提高透明度，讓市民得悉每日的供應量，以此衡量應否繼續排隊。他亦怒斥政府的工作失敗，即使留一億個口罩都無用，最後只會流入藥房，或被專業排隊的人炒賣。「我冇理由日日嚟搏，我份工唔係排隊炒口罩！」

袁先生稱連續三天在街上撲口罩，已「企到腳腫」。（歐陽德浩攝）

長者連續三天撲口罩 企到腳腫

同樣有輪候口罩的袁先生表示，口罩已使用了兩天，他聽聞口罩以風筒吹熱後，可循環再用三天。他表示已連續三天在街上撲口罩，「企到腳腫」。若今日仍然買不到口罩，惟有光顧藥房10元一個。

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