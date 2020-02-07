【武漢肺炎】OK便利店派十萬口罩予長者　多區現人龍有人依舊撲空

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，本港的外科口罩多日來出現短缺問題，年輕人為購買口罩上班、上學等每朝奔波勞碌，年者們行動不便，難以加入「戰團」，但怕被傳染亦難以外出，頗為徬徨。OK便利店於今日（7日）下午1時起，為65歲長者派發口罩10萬個，指定分店名額各有1000個，每人可獲分5個口罩。 多區OK便利店都有人龍，有長者開心得到口罩，但亦有人依舊撲空。

有部份長者行動不便，有區議員借出椅子，部份人坐在等候。（梁煥敏攝）

《香港01》記者到大角咀富榮花園分店了解，不少公公婆婆於早上11時到達等候，不出大半小時已有數百人排隊等候，人潮洶湧，部份長者行動不便，需要推着輪椅，或者拐杖櫈時企時坐等候，期間有長者擔心不能領取口罩，擔心得拉著記者及店舖職員「求救」，更得差點哭了出來，「我求下你幫下我，我屋企仲有一個90幾歲公公，我真係啱啱先講到，畀我啦！」

富榮花園商場外的空地，有近一千名長者等候派發口罩。（梁煥敏攝）

有年屆89歲的婆婆擔心不能獲得口罩，不停向職員查詢，她説，「醫生話如果我冇戴口罩唔俾我去。」（歐陽德浩攝） 有年屆89歲的婆婆擔心不能獲得口罩，不停向職員查詢，她説，「醫生話如果我冇戴口罩唔准我去覆診取藥，但係我屋企冇晒囉，呢個都用咗幾日，屋企冇晒血壓藥囉，我89歲一個人住，都唔知去邊度搵口罩。」

鄧女士説，「我宜家呢個都係人哋送，我尋日用嗰個已經用咗四日，吹乾咗之後，第二日再用過。」（歐陽德浩攝）

同樣前來排隊的街坊鄧女士雖然聽到職員表示可能會未能獲派口罩，但仍堅持等候，最終成功獲得號碼籌，感到欣喜，她説之前試過一個口罩用四日，用風筒吹乾。

年屆96歲的簡婆婆開心地說，「有多幾個口罩終於可以出街食飯飲茶囉，『屈』咗係屋企好耐。」

+ 5 + 4 + 3

而位於蘇屋商場的OK便利店，同樣出現逾千人排隊的情況，人龍不斷「打蛇餅」，即使籌號已經派完，大批長者仍不願離去，一度有便衣警員、軍裝警員維持秩序；亦有人質疑職員收起口罩份量，沒有全數派發，圍在便利店外不願離去，又拍攝職員「大頭」。

鄭婆婆表示見到女兒訊息，馬上落街排隊，已是排第94位。自己試過一早排萬寧，但排了兩個多小時仍失敗，「放棄啦，都排唔到！」自己只剩下十個口罩，只好減少出街，期望政府都會舉辦類似行動，「因為長者都係高危㗎嘛！好好彩，排到口罩開心過派錢！」

鄭婆婆認為，成功排到口罩比派錢更開心。（黃詠榆攝）