【武漢肺炎】超市部份日用品仍缺貨　有店廁紙上架即被掃光

社會新聞
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新冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，全城除了仍有搶購口罩朝外，日前有網傳內地工廠停產紙巾，又掀起紙巾搶購潮，連帶其他食品及日用品亦缺貨，不少超級市場的貨架更被搶購一空，部份超市這兩天已開始把貨物上架，紙巾、衛生巾等貨品仍缺貨，鰂魚涌有超級市場已有補貨，惟貨品才上架僅十分鐘，又遭市民搶購一空。

超市的衞生巾都被掃光。(馮家淇攝)

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油鹽罐頭被掃清

疫情繼續蔓延，香港掀起日用品搶購潮，前日有網上傳言指廁紙缺貨，昨天又有市民搶購大量白米及紙巾，記者所見，多間超級市場至今日仍有多種貨品缺貨，主要包括包括紙巾及衛生巾等，亦有部份超市連油鹽及罐頭的貨架仍是空如也，有超市索性用貨架放置其他食品。

超市續有限購數目

記者走訪北角及鰂魚涌多間連鎖超級市場，包括惠康、大昌及Market Place等，已補充了白米、衛生卷紙、漂白水及衛生巾等貨品，但亦貼有告示列明限購數目。但大部份超市的白米、紙巾、衛生巾都仍然缺貨，亦有超市的油鹽及罐頭同樣缺貨。

惠康栢惠苑分店下午突有衛生卷紙及包、盒裝紙巾補貨，吸引大批市民到場搶購，卷紙旋即沽清，餘下小量包裝紙巾，而附近藥房的紙巾同樣售罄。

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