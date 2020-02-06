【武漢肺炎】市民超市掃日用品　百佳惠康限購白米廁紙

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩、消毒用品難求。近日有網上有傳聞指，由於內地工廠停工，本港日用品只有限量供應，引致市民搶購白米、紙巾、即食麵等貨品。記者今日到位於元朗的百佳和惠康超市視察，發現超市食米、紙巾已售罄，而超市更推出部分貨品限購措施，食米、漂白水、紙巾、消毒藥水等每人限購兩件。 對於有傳本港食米供應緊張，政府澄清，現時香港的食米總存貨足夠全港市民約一個月食用(約2500萬公斤)，米商亦正從各地進口食米。而惠康早前亦指，網上關於部份產品缺貨的消息實屬流言，由於部份產品需求急升，正與供應商保持聯繫，為顧客提供充足及多元化的產品選擇。

▼超市貨品被搶購情況▼

惠康紙巾、洗手液、白米限買兩件

記者今日（6日）下午2時許，到元朗一間24小時營業的惠康超市視察，發現食米、紙巾的貨架空空如也，而女性生理用品、即食麵、食用油只剩下少量貨品。而該超市推出限購，白米、各類紙巾、酒精、洗手液等，每位顧客每款貨品只可購買兩件。

有超市職員指，其他惠康超市分店亦有推出限購。而昨晚亦剛剛有補貨，今早食米、紙巾仍然有貨，惟很快便被一掃而空，而今日白米、紙巾、即食麵等產品不會再補貨，明日超市會再補貨，惟「返幾多唔知」。而該職員指，沒有收到公司通知指超市有缺貨情況出現。

元朗一間惠康超市，推出部分產品限購。（侯彩琳攝）

百佳酒精搓手液、漂白水限買兩件

而位於元朗的一間百佳亦推出「限購令」，超市貼出告示指，由於供求緊張，白米、濕紙巾、消毒酒精等貨品，每位顧客只能購買兩件。而當時超市內的食米、紙巾已經售罄。職員表示部分米、紙巾昨晚已經售完，又指「暫時未有貨返，幾時有貨返我哋都未知」

元朗的一間百佳亦推出「限購令」，白米、濕紙巾、消毒酒精等貨品，每位顧客只能購買兩件。（侯彩琳攝）

百佳：對高需求貨品實施限購措施

百佳超市回應《香港01》查詢時指，對於網上流傳食品和日用品供應將陷入短缺，百佳澄清此實屬謠言，現時貨品供應仍然穩定，希望市民理性選購。

百佳現已對部分高需求貨品實施限購措施，期望更多市民能夠購得所需的日用品。相信農曆新年假期完結，供應商陸續營業後，貨品的供應將更為充足。

政府：食米夠全港市民食一個月

對於有傳本港食米供應緊張，政府今日在於社交媒體上澄清，指按政府規定，食米貯存商必須儲備足夠市民15天食用的存貨。業界亦備有額外存貨，以應付突發情況。

現時，香港的食米總存貨足夠全港市民約一個月食用(約2500萬公斤)。米商亦正從各地進口食米。香港超過8成的食米來自東南亞國家，來源穩定。據政府了解，米商一直有按零售商訂單送貨，市民毋須搶購。

▼香港武漢肺炎疫情▼