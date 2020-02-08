【武漢肺炎】約克幼稚園2月學費減半　教師需放無薪假或暑假補回

武漢肺炎持續肆虐，全港中小學及幼稚園至少停課至3月1日，即整個2月停課。有在約克教育機構任職的幼稚園教師投訴，校方要求教師簽署同意書，在停課期間放無薪假。若想如常獲得2月整份工資，須答應在原定可休息的復活節及暑假回校，為學生補課。 有受影響教師批評，校方向家長宣布減收學費來換取「良心企業」稱譽，卻要老師放無薪假，是不合理及不公道。教育界立法會議員葉建源認為，校方若非面對沉重或難以負擔的財困問題，只是一時盈利減少而要求教師放無薪假，是不合理，促校方重新考慮。 約克教育機構回覆時承認，受疫症影響，停課時間太長，從幼兒教育角度，網上教學不能百分百取替面授教學效果，故需要補課確保幼兒對知識和課程的掌握，故向老師提議作微調安排，並強調雙方簽訂的僱傭合約上，已闡述清楚類似瘟疫情況的安排，希望老師配合。

約克教育機構要求教師稍後為學童補課，才可獲得2月整份工資，指僱傭合約上已闡述清楚類似瘟疫情況的安排（約克國際幼稚園Facebook專頁圖片）

各級2月份學費減半

約克教育機構日前向家長發通告，稱因現時社會情况特殊，旗下私立幼稚園提供的幼兒班（俗稱「N班」）及幼稚園班（即K1至K3）2月份學費會酌情減半。事隔數日，在約克教育機構任職幼稚園全職教師的Y老師（化名）稱，校方前日（6日）突然召開特別會議，向全職老師公布，由於2月份受停課影響沒上課，希望老師配合，在2月放無薪假或預支假期：

由於2月份整月學生均沒有上課，我們必須安排學生於原定的復活節假期及暑假期間進行補課，由於2月份校方亦只能收取學生半價，希望老師們體諒校方的困難，能一起共渡時艱。

約克教育機構給予旗下幼稚園教師，三個應對2月份停課的方案選擇。（受訪者提供）

據了解，校方向老師提供的選擇中，只有整個二月停薪放假；又或照支薪，但希望能如常支薪者，須在原定放假的復活節及暑假假期間上班補課（按受訪者提供的通告，暑假照支薪選項只限下學年續約者，否則2月10日至29日其間只當視為無薪假）。

教師：停課期間仍需回校拍攝教學短片

Y老師直言，停課期間，校方要求老師回校寫教案及拍攝教學短片，供學生在家學習，幼稚園課程不如中小學緊張，下學期考試亦在6月才舉行，不認為需在復活節或暑假期間補課；加上停課非教師個人決定，批評校方要求教師放無薪假的決定不合理。

她指出，反修例期間，學校已因交通影響而停課，當時校方亦要求教師預支假期取代，並在學校假期補課。

▼香港武漢肺炎疫情▼

+ 13 + 12 + 11

一年12日假，當時（去年底反修例時期）都扣了幾日，今次校方為了安撫家長，自己公布減收學生半個月學費，犧牲老師來賺「良心企業」稱譽，令同事都有怨言......老師都要照交租，日常使費都很重負擔的！ 在約克教育機構任全職幼稚園教師的Y老師（化名）

葉建源促校方撤回決定

教育界立法會議員葉建源表示，暫未接到有教師被迫放無薪假的求助，但他直言，校方要求老師放無薪假，以便減收學生一半學費是不合理，呼籲校方按合約要求公道對待員工：「私立學校有一定盈利，除非校方經濟已承擔不到？所以出不到糧？如果不是，僱主盈利減少，都不應該要教師承擔不合理的待遇，教師的收入是要維持生活的。」他呼籲學校善待教職員，撤回決定。

約克：疫情期間家長或面對經濟困難

約克教育機構回覆《香港01》查詢時表示，已與教育局就2月份學費減半事宜溝通，反映有關安排考慮到疫情期間家長或面對經濟困難而作的特殊措施。校方又稱，社會運動停課期間有全數支薪給老師，而是次疫症導致停課時間太長，加上幼兒教育角度考慮，網上教學不能百分百取替老師面授課堂的效果，故需在復活節及暑假補課，確保幼兒對知識和課程的掌握，希望老師配合，「將在復活節及暑假有薪假期推前在2月份與學生一起休假」，重申類似瘟疫情況之借假安排，已在雙方簽訂之僱傭合約上闡述清楚。校方稱，有關安排可按個別老師需要而作微調（如無薪假、部分無薪假或預支假），又稱大部分老師都願意與家長和學校攜手共渡時艱。

教育局發言人回覆指，約克已就學費的事宜與教局聯絡及商討。局方理解幼稚園和家長在現時情況所面對的困難，會體恤及照顧學校和家長的需要，盡快處理學校的申請。另外，教育局已提醒幼稚園，須與僱員保持良好溝通及按《僱傭條例》或其他相關規定處理僱員的工作安排。