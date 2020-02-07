【武漢肺炎】港鐵工會｢港鐵新動力｣通過罷工　促政府全面封關

武漢肺炎疫情持續擴散，坊間要求政府全面封關，惟政府一直拒絕，最終部分醫護人員發起罷工，要求政府回應訴求。在反修例事件後成立的港鐵工會｢港鐵新動力｣，今日亦舉行特別會員大會，商討工業行動，表決是否贊成罷工、發動按章工作，或不採取任何行動。 工會晚上公布投票結果，一共171人投票，119人贊成罷工，46人贊成按章工作，4人贊成不採取任何行動，2張廢票，最終通過罷工。工會主席陳凱暉表示，將約見港鐵高層於下周一﹙10日﹚反映投票結果，如談判破裂將開始安排罷工。 港鐵員工總數為1.8萬人。

港鐵工會｢港鐵新動力｣舉行特別會員大會，表決工業行動意向，最終決定進行罷工。（襲嘉盛攝）

171人參與投票

港鐵新動力表示，自1月起已多次要求港鐵，向政府施壓實施全面封關，惟港鐵未有實質回應；又批評港鐵未能向員工提供足夠的防護設備。工會今日舉行特別會員大會，並投票表決是否贊成罷工、發動按章工作，或不採取任何行動，從而向港鐵施壓。

工會大約有750名會員，投票於下午2時開始，晚上7時30分結束。投票結果顯示，一共171人投票，1贊成罷工有119票，贊成按章工作46票，不採取任何行動有4票，另有2張廢票，最終通過罷工。

工會主席陳凱暉表示，部分同事要面對不適乘客，又曾試過確診個案經東鐵線轉馬鐵，但港鐵仍然未能提供醫療用N95口罩，同事感到非常擔心。(襲嘉盛攝)

工會主席：港鐵未能提供N95口罩

工會主席陳凱暉表示，部分同事要面對不適乘客，又曾試過確診個案經東鐵線轉馬鐵，但港鐵仍然未能提供醫療用N95口罩，同事感到非常擔心。他又批評港鐵應對過慢，初期於香港的確診個案，不少經高鐵到港，卻未有要求政府封關。他表示，將約見港鐵高層於下周一見面，反映投票結果，如談判破裂就會開始安排罷工，先向會員發罷工聲明，了解參與人數。

有員工關注罷工會否被抽後算帳，工會表示，《基本法》賦予罷工權利，港鐵不可解僱罷工同事，但坦言抽後算帳有不同形式，提醒會員自行衡量。

港鐵客流量大、人來人往，工會批評，港鐵未能向員工提供足夠的防護設備，憂慮自身安全。(資料圖片)

▼「港鐵新動力」工業行動表決及點票過程▼

+ 4 + 3 + 2

需每條線20至30名車長罷工方有成效

港鐵現時大約有1.8萬名員工，工會佔全體暫時不足一成。陳凱暉承認，愈多人罷工愈有效，即使每條鐵路線有10名車長亦未必有效，因港鐵可調配休班員工上班。他續指，估計每條線需有20至30名車長罷工方有成效。他又稱，雖然醫管局員工陣線暫停罷工，不過認為｢各有各做｣，未有影響工業行動。

負責車站運作的阿樂表示，雖然害怕罷工會被抽後算帳，但非常不滿政府處理疫情的態度，對近月政府的表現，｢無一樣滿意，完全不作為｣。他認為，強制內地到港人士檢疫不切實際，擔心仍有大量內地人到港，檢疫措施不足。對於護護人員暫停罷工，他認為港鐵工會的行動確稍遲，不過並不會蝕氣，希望更多同事參與工會行動。

負責列車維修的莊先生表示，希望與醫護人員接力罷工，故今日特意投票。他表示，雖然港鐵有派口罩，但每日只有一個，並不足夠，坦言：｢自己啲口罩用晒。｣對於醫護暫停罷工，他表示希望各有各做，並不會蝕氣。