【武漢肺炎】皇悅酒店裁員　工會接近百人求助

武漢肺炎肆虐，旅遊酒店業步入寒冬。本港一名確診個案曾入住的尖沙咀皇悅酒店，香港酒店工會昨(7日)晚發聲明，指接獲近百名遭即時解僱員工求助，另有指資方額外提出自願離職方案，認投員工可獲推薦信。 工會對此強烈譴責，認為皇悅以推薦信威逼員工放棄應得補償，又帶頭解僱，極不負責任，促其根據《勞工法例》行事。酒店業主聯會則代為澄清指，結業消息實屬傳言，又強調已依足勞工法例賠償。《香港01》已向皇悅酒店集團及勞工處作出查詢，正待回覆。

工會指，皇悅酒店集團涉解僱近百人。（皇悅酒店集團截圖）

酒店業主聯會引述皇悅否認結業

香港酒店工會昨在社交網站上公布緊急消息，指接獲大量皇悅酒店集團解僱和關店消息，正密切關注事件。據晚上工會發表聲明顯示，酒店提供兩個方案予受影響員工選擇，包括領取一個月代通知金及花紅，或選擇自動辭職，後者可獲推薦信，但不可領取代通知金及花紅。

工會指，皇悅酒店集團作為擁有5間酒店的上市集團，理應履行社會責任、顧及員工的福祉。解僱不應是首選措施，工會認為皇悅酒店集團極度不負責任，又憂慮會有「帶頭作用」，呼籲其他酒店與員工共渡時艱，並肩同行。工會認為集團必須根據勞工法例，賠償全部通知金予被即時解僱的員工。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城則向《香港01》透露，結業消息實屬傳言，「業主親口解釋咗，酒店會繼續運作」。他稱，對於工會在這個「天災人禍」時刻傳出不實消息感憤怒。