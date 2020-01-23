【武漢肺炎】皇悅酒店指已徹底清潔患者家人房間　要求前線戴口罩

本港昨晚出現兩宗新型冠狀病毒肺炎的「高度懷疑個案」，兩名病人今日已經確診，正在瑪嘉烈醫院的傳染病中心隔離留醫。而與首名患者同行來港的四名家人，曾入住尖沙咀皇悅酒店。 皇悅酒店今日（23日）表示，患者的四名家人於21日晚上10時半入住尖沙咀皇悅酒店住宿一晚，並於翌日(22 日) 早上7時09分離開酒店前往機場。而酒店亦在22日晚上6時接獲食衛局通知，知悉事件，酒店隨即採取一系列的應對措施，包括徹底清潔及消毒同行家人所入住的房間。同時，酒店亦加强酒店公共地方及設施包括升降機等的清潔工作，並安装掛牆式空氣防疫噴霧機。

首宗確診武漢肺炎的患者，其家人曾入住皇悅酒店。（歐嘉樂攝）

患者四家人21日晚10時半入住 已消毒房間

本港首宗確診新型冠狀病毒肺炎的患者於前日(21 日) 乘搭高鐵抵港後，被車站港口衞生署職員檢測時發現發燒，該患者即時被送往醫院進一步檢測。皇悅酒店今日（23日）發聲明指，該患者未曾入住酒店，而其同行四名家人因無病徵而毋須隔離，並於21日晚上10時半入住尖沙咀皇悅酒店住宿一晚，並於翌日(22日) 早上7時09分離開酒店前往機場。

而酒店於22日晚上接獲食物及衞生局通知，知悉首名患者的四名家人曾入住酒店，酒店亦立即採取應對措施，包括即時按照衞生防護中心的指引，徹底清潔及消毒同行家人所入住的房間。

加強消毒公眾設施包括升降機

同時，皇悅酒店指，得悉個案後，亦要求所有前線員工工作時佩戴口罩。為進一步保障住客及員工的安全與健康，酒店已聘請專業清潔及消毒公司為房間樓層作徹底清潔及消毒；同時亦加强於旗下所有酒店的公共地方及設施包括升降機等的清潔工作，並安装掛牆式空氣防疫噴霧機。

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向前線員工發放「健康勳章」

另外，有見於近數周疑似感染個案在港增加的情況，酒店亦於本月16日亦向前線員工各發放一枚「健康勳章」 (EA mask)，該勳章為美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的一級註冊消毒產品，可保護佩戴者減少受病毒、細菌和黴菌入侵的機會。除此之外，酒店十多天前亦向所有員工發出由衞生防護中心發出的指引，包括有關預防傳染病的措施和保持個人衞生及健康的建議。

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