中大舊生回校懷緬　潛學生宿舍非禮兩女生　稱患摩擦症囚9月

聲稱懷念大學生涯的中文大學舊生，去年深夜時份潛入校內宿舍，先後對兩名女新生大肆非禮，更對著其中一名女生自凟，在對方的大腿上遺下精液。舊生早前承認兩項非禮罪，案件今（8日）在沙田法院判刑時，庭上透露被告患有「摩擦症」。而裁判官判刑時斥責，被告的行為令人髮指，最終判他監禁9個月。

被告張祉寧被控兩項非禮罪，在沙田法院應訊。(資料圖片)

官斥行為令人髮指

被告張祉寧，28歲，無業。辯方求情指，心理報告指被告患有「摩擦症」，重犯機會高。惟辯方指，被告需治療多於懲罰，望法庭輕判，讓被告可向外界尋求專業協助。

惟裁判官指，本案案情非常嚴重。被告於凌晨時分潛入大學的宿舍，並在不同房間非禮兩名事主，行為令人髮指。而被告曾有相類案底而被判感化，裁判官指被告未有汲取教訓。

裁判官驚訝保安未查非宿生

對於被告聲稱想尋昔日大學生涯而回校，裁判官卻認為被告是想尋找機會犯案。裁判官亦驚訝，大學保安未有截查非宿生的相關措施。

裁判官考慮報告指被告有「摩擦症」，重犯機會高等，最終判他監禁9個月。

資料指，摩擦症患者在擠擁場合，或會乘其他人不備之際，伺機以身體某部分摩擦和觸摸女性身體某部份，以達至性興奮的感覺。

兩事主宿舍睡夢中被非禮

案情指出， 事主X和Y為參加迎新營的中大新生。於去年8月15日清晨，X在宿舍入睡時感到被人摸背部，轉身見被告離開。而她的衣服被扯高，胸圍扣被解開，手上留有紙巾。

於同日清晨，在熟睡的Y感到被人摸胸部兩分鐘。她之後感到大腿有涼意，驚醒後發現大腿和牀單有類似精液的物體。X和Y向迎新營組長投訴，事件報警。

而警方翻看閉路電視發現被告行蹤，被告因而被捕。他在警誡下稱曾在中大讀書，因懷念大學生涯而返校，因一時衝動而犯案。

案件編號：STCC 3399/2019