【武漢肺炎】參加永安世界夢號人士未獲退款　僅可今年內改行程

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，郵輪「世界夢號」因曾接載8名確診內地人士，全部乘客至日前才可全數下船。 有報名參加「世界夢號」的人士，因擔心疫情要求取消行程，惟不獲代理的永安旅行社退款。李小姐稱，自1月底要求永安退款，但獲回覆指只可以改期，並僅可以轉換其他郵輪行程。他們斥永安做法不負責任，指對郵輪行程失去信心，要求全數退款。區議員莫嘉嫻稱，根據星夢郵輪的通告，可以向取消行程的旅客退款，認為永安應採用相同措施。

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李小姐報名參加星夢郵輪2月2日至5日、由永安旅行社包船的旅程，同行共23人報名，涉及款項約為10萬元。她說，自1月底要求更改行程，當時永安稱行程安全，不能取消。其後於1月30日獲永安通知，可於今年內更改其他行程，但僅限郵輪。她曾聯絡永安及星夢郵輪，形容雙方推卸責任，郵輪公司稱由旅程為永安包團，而永安則稱未收到郵輪公司指示。她斥永安做法不負責任，希望能獲更改行程或退款。

有數名報名參加「星夢郵輪」的人士，因擔心疫情要求取消行程，惟不獲代理的永安旅行社退款。（張嘉敏攝）

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