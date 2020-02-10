【武漢肺炎】社區封閉式管理會否全國推行？　民政部：因地制宜

國務院聯防聯控機制今日（10日）召開新聞發布會，介紹加強基層社區疫情防控相關情況。 本次記者會主持人是國家衛健委新聞發言人米鋒，與會嘉賓包括民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良、民政部社會事務司二級巡視員楊宗濤、民政部養老服務司副司長李邦華、中國醫師協會全科分會會長兼北京市西城區月壇社區衛生服務中心主任杜雪平、中科院心理研究所副所長陳雪峰。

民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良。（01直播）

民政部基層政權建設和社區治理司司長陳越良表示，要堅持依法防控，嚴格依法實施社區防控措施，加大對危害社區防控行為的執法力度。「我看了一個視頻，有人向電梯的按鈕吐口水，這是沒有公德的行為。組織社區依法宣傳，引導廣大居民增強法制意識，依法支持和配合疫情防控工作。」

對於多地實行社區封閉管理，有的甚至限制居民出入小區的次數，相關舉措會不會在全國範圍內普遍實行的問題，陳越良表示，這個問題因地制宜。社區防控實行以來，各地結合本地區做出了許多探索。小區封閉管理皆是部分社區在特殊情況下的一種探索。部分地區在城市實行小區封閉管理，在農村實行村莊封閉管理，採取多種形式對外來車輛、人員實行更為嚴格的管控，這些都是為了在這種情況下阻斷疫情傳播，尤其是防止重點地區疫情擴散。

是否繼續採取這種措施，要根據本地區實際情況，由地方黨委、政府做出決定。需要強調的是，要把居民的需求考慮得更周到一些，既要保障社區防控到位，又要保障居民生產、生活持續有序運轉。

他又說，實施封閉管理也要講究方式方法，為滿足社區居民日常生活需求。目前各地主要採取了幾個方面的措施：一是規範社區出入管理，盡量允許每戶家庭派員外出採購生活物資；二是安排社區工作者代購各類生活必需品，並送到家門口；三是組織社區周邊貨源配送；四是設置社區快遞、外賣配送區域。

陳越良稱，目前有些地方確實存在社區防控人手不足、防控物資短缺、防控條件簡陋、防控措施不嚴、防控手段滯後等問題，必須加快補齊短板。其中，下一步要繼續做好多項工作，一是落實防控責任，二是強化資源保障，三是完善管理制度，四是提高精細化水平，五是堅持依法防控。

民政部養老服務司副司長李邦華。（01直播）

民政部養老服務司副司長李邦華表示，關於家屬是否可以探望機構的老人，由於疫情期間許多養老機構都實行了封閉式管理，盡量減少不必要的人員進出，如果有家屬需要探視養老機構的老人，我們建議盡量採取電話、視頻等方式來探望老人，和老人做親情的溝通。如果有特殊情況，比如老人病危或者其他情況，確實需要進入養老機構探望或者探視老人的，首先要保證進入的人員是健康的，做好實名登記、體溫檢測，要遵守養老機構的防控要求，是可以進入探視的。如果是日常的探訪，可以採取其他方式來渡過目前這個特殊的時期。

民政部社會事務司二級巡視員楊宗濤。（01直播）

有記者問及，2月3日湖北暫停辦理了所有的婚姻登記業務。不知道什麼情況下能夠再恢復這個業務呢？

民政部社會事務司二級巡視員楊宗濤回應道，婚姻登記機關疫情交叉感染機率比較大，是疫情防控的重點場所。湖北作為疫情防控重點地區，暫時停止全省的婚姻登記工作，這是出於對人民群眾健康生命安全的高度負責的考量。現在疫情比較嚴重的浙江、安徽也暫時停止了省內的婚姻登記工作，遼寧、重慶等省份取消了部分地區的婚姻登記工作，吉林、貴州等地也取消了個別地方婚姻登記工作。這都是各地根據當地的疫情防控情況所做出的決定。

他表示，對於已經停止婚姻登記的地方，會視當地疫情情況的變化，疫情好轉的情況逐步恢復登記，也請大家能夠理解，因為這畢竟是一個極其特殊的時期。「健康和生命是第一位的，只要兩個人感情深厚、身體健康，哪天登記都是一個好日子，都值得紀念。謝謝。」

陳越良強調，社區防控必須講科學。據了解，各地已經意識到，上門體溫排查，共用筆和體溫計可能帶來交叉感染的風險。現在許多地方通過打電話，依托微信群、QQ群、智慧社區客戶端等社區信息平台，與社區居民溝通體溫測量情況。一些社區不再使用一張紙、一支筆的傳統登記方式，而是通過掃描二維碼、微信小程序等方式進行實時錄入匯總，最大限度避免近距離接觸而產生的交叉感染風險。每一名社區居民都要對自己的健康負責任，自覺接受不近距離接觸的排查方式，如實反饋個人的健康狀況，讓社區工作者能夠準確了解並報告社區疫情情況，以便當地黨委政府能做出準確的判斷，採取精準的社區防控措施。

社區防控是打贏疫情防控阻擊戰的關鍵環節，各級黨委政府應進一步重視社區防控工作，要確保社區疫情防控一線的供給。同時，各地也要加強對社區工作者自我防護知識的宣傳和培訓，讓社區工作者最大限度用好現有資源。在做好自身防護的前提下，更好開展防控工作。技術支撐很重要，也希望互聯網企業積極參與社區防控應用開發。

中國醫師協會全科分會會長、北京市西城區月壇社區衛生服務中心主任杜雪平。（01直播）

針對各地居家隔離的人員，杜雪平表示，居家隔離人員應該屬地化管理，需要居委會、社區工作者、基層醫務人員、民警以及公民所有人配合，共同進行居家管理的工作。

她提到，如果是居家觀察的人員，居委會的成員可以上門服務，可以送體溫計，進行健康知識宣教，可以不進門，但是必須要戴口罩。居家觀察的人員，「隔的是疫情，而不是親情」，如果居家觀察的人員有症狀，就需要找當地的基層衛生醫療服務機構，比如城市社區衛生服務中心和社區衛生服務站，比如農村鄉鎮衛生院、村衛生室，就要通過他們進行鑑別，如果發熱是否需要到定點的醫療機構的發熱門診，如果只是咳嗽沒有發熱，需要基層的家庭醫生去鑑別診斷，進行轉診處理，這非常重要，大家要分工合作。

有記者問到，隨著返程復工高峰的到來，社區防控的任務越來越重，社區工作者壓力越來越大。接下來如何支持社區工作者進一步做好社區防控工作？

陳越良回應道，疫情發生以來，近400萬名城鄉社區工作者奮戰在65萬個城鄉社區的疫情防控一線，平均6個社區工作者守護著一個社區，每名社區工作者面對350名群眾，任務異常繁重，工作十分辛苦。民政部已於近日發布了《致全國城鄉社區工作者的一封信》，感謝他們在疫情防控中做出的積極貢獻。

為了在技術上支持社區工作者，減輕他們的負擔，民政部有關司局開發了《社區「三社聯動」線上抗疫模式工作導引》(第一版)，指導各地充分發揮社會組織、社會工作者、志願者的積極作用，構建線上抗疫工作支持平台，協助社區工作者開展工作。導引昨天已經發布。

他又指，各地也通過在職黨員到社區報到，開發線上工具簡化工作流程，動員機關幹部下基層包保社區幫助社區工作等方式，支持社區工作者做好社區防控工作。在疫情防控的關鍵時刻社區工作者的能力和水平面臨一場大考，各地民政部門應積極引導社區工作者用好的、有效的社區工作方法，更加公平、公開、公正的開展工作，比如現在求助比較多，可以探索建立求助排序機制。

記者會主持人是國家衛健委新聞發言人米鋒。（01直播）

米鋒表示，疫情防控正處於關鍵時期，依法科學有序防控至關重要。隨著各地陸續復工復產，強化社區防控網格化管理，做好春節後返程疫情防控工作非常重要。

他表示，通過今天的數據分析，武漢、湖北、全國治癒比例均明顯上升，其中全國治癒比例8.2%，1月27日為1.3%；湖北治癒比例6.1%，1月27日為1.7%；武漢治癒比例6.2 %，1月27日為2.6%；說明全國各地的醫療救治效果初步顯現。同時，隨著對口醫療支援力量的加強，採取多種措施增加床位供給，湖北及武漢救治能力得到明顯提升。以上是疫情情況。

他又介紹中國—世衛組織聯合專家考察組有關安排。經雙方協商一致，該團組名稱為「中國—世衛組織聯合專家考察組」，此次考察的主要目的是雙方專家就當前疫情形勢和防控情況進行深入交流，為中國及全球各疫情國下一步共同努力開展疫情防控提供意見建議。今天，世衛組織先遣組將抵京，與中方就考察組的具體安排進行討論。中方歡迎包括美方在內的多國專家參加聯合專家考察組。相信經過各方共同商議、充分溝通後，將對考察組在華事宜做出合適的安排。

中科院心理研究所副所長陳雪峰。（01直播）