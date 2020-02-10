【武漢肺炎】馬會電話投注部員工家屬確診　相關工作樓層已暫停

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，馬會今(10日)公布指，接獲於沙田通訊及科技中心電話投注部3樓工作的同事通知，指其家人確診，其本人亦需入住政府隔離營，目前無任何病徵。 馬會強調，已隨即於涉事同事工作範圍進行消毒，同時將暫停使用電話投注部3樓，直至另行通知；坐於其附近的同事未來兩周亦毋須返回中心上班。

馬會公告指，有員工的家人證實確診。(資料圖片)

馬會指，一直密切關注新型冠狀病毒的情況，也實施一系列措施，保障員工在工作地點執勤時的健康和安全，包括增加物業設施的消毒和清潔次數、實施在家工作安排及向員工提供口罩在執勤時佩戴等。

發言人表示，昨天下午收到該同事通知，表示她的家人不幸確診新型冠狀病毒，已在醫院接受治療；該位同事也按衛生署的指示，已入住政府其中一個隔離營，目前並無任何感染徵狀。馬會收到消息後，隨即對電話投注部以及其他有關的地方，包括洗手間、升降機、飯堂等進行消毒。



馬會亦提到，根據值勤紀錄，該員工在過去兩星期只曾上班4次，最後一次是2月5 日，我們正根據過去14天的資料，聯絡曾經坐在該同事附近的其他同事。雖然政府有關部門的指引並未有要求他們也需要在家中隔離，但為員工健康著想，決定安排曾坐在該同事附近的其他同事在未來兩星期不用返回中心上班，亦建議他們立即求醫，確定健康情況。同事可保留有關醫療收據向公司報銷。