【武漢肺炎】9人違強制檢疫令曾出走　警尋回7人　向2人發通緝令

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，本港自上周六（8日）起實施強制檢疫令，所有由內地入境香港人士，均需在自行申報的住處進行家居隔離14天。食物及衞生局局長陳肇始今日（10）交代最新情況，指檢疫令生效後第三日，共有1193人需要接受隔離，逾九成人要在家中隔離。署方已要求516人實時地點分享監察，電話聯絡了679人，共進行448次視像通話。另外，警方突擊檢查167次，發現有9人未有24小時留在處所內，警方已聯絡到其中7人，惟餘下2人不知所蹤，警方已發出通緝令。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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167次突擊檢查９人不在處所

陳肇始表示，強制檢疫令生效三日來，共1193人需要接受隔離，當中1066名香港人，逾九成人要在家中隔離，有35人正居住酒店，20名香港居民被安排入住檢疫營。她又說，政府資訊科技辦公室會透過實時位置分享，確保受隔離人士留在指定處所，署方已向516名接受檢疫人士進行實時地點分享監察；電話聯絡了679名接受檢疫人士；並進行了448次視像通話。衞生署及民政事務總署熱線接收了278個查詢電話。

另外，警方已進行了167突擊檢查，發現有9人未有24小時留在處所內，警方已聯絡到其中7人，餘下2人警方會發出通緝令。陳肇始呼籲所有接受隔離人士，應守規例留在家中或指定處所，而市民外出時「有需要時應戴口罩」。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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